Linea Verde Estate, l’8 settembre nella Riviera di Ulisse

Domenica 8 settembre, su Rai 1, è in onda l’ultima puntata della stagione di Linea Verde Estate. Il programma, condotto da Peppone Calabrese ed Angela Rafanelli, è visibile dalle 12:20 circa.

Linea Verde Estate 8 settembre, protagonista la Riviera di Ulisse

Linea Verde Estate di oggi, domenica 8 settembre, è visibile anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play. Per l’occasione, il format della TV di Stato si reca nel Lazio. In particolare, sono analizzate le meraviglie che contraddistinguono la cosiddetta Riviera di Ulisse. Con tale nome ci si riferisce ad un tratto di costa compreso nella provincia di Latina.

Il viaggio di Peppone e Rafanelli a Linea Verde Estate di oggi inizia da Gaeta. Rafanelli, infatti, racconta la storia di questa leggendaria città, considerata a lungo una roccaforte di Papi ed Imperatori. Inoltre, analizza le leggende che da sempre avvolgono la Montagna Spaccata e la Grotta del turco.

La Villa di Tiberio e la ricetta della Tiella

A Linea Verde Estate di domenica 8 settembre, Peppone è a Sperlonga. Qui visita la sontuosa Villa di Tiberio, che deve il proprio nome all’Imperatore che qui risiedeva durante i mesi più caldi. Un focus è proposto anche sulla Grotta di Tiberio, ovvero la parte più spettacolare della Villa. Anticamente, tale sezione della dimora era decorata con sfarzosi marmi, mosaici e gruppi di sculture, tutte ispirate alla nota saga con protagonista Ulisse.

Angela Rafanelli, nel frattempo, viaggia alla scoperta delle tradizioni culinarie locali. La padrona di casa si concentra sulla ricetta della Tiella. Con tale nome si definisce una particolare tipologia di torta rustica, che può essere farcita sia con il pesce che con la carne e che va cotta all’interno di una teglia rigorosamente in rame stagnato. Tra i vicoli del centro storico di Sperlonga, la conduttrice incontra un’artigiana locale, che da tempo realizza delle ceramiche molto belle, utilizzando come decorazione quasi esclusivamente il colore blu.

Linea Verde Estate 8 settembre, l’oliva di Itri

Il racconto di Linea Verde Estate di oggi si sposta nella cittadina di Itri. Ad accogliere il pubblico vi è un casaro, che molti anni fa ha deciso di cambiare la sua vita, dedicandosi all’allevamento delle bufale e alla produzione delle mozzarelle. Un approfondimento è previsto anche sull’oliva itrana, che si contraddistingue dalle altre varietà soprattutto per una maturazione tardiva. Dopo aver assistito alla preparazione di un primo piatto condito con il sugo di scorfano, la puntata termina parlando di uno dei prodotti tipici dell’estate, ovvero il gelato.