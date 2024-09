Primo Appuntamento, i single e le coppie del 10 settembre

Martedì 10 settembre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma, condotto da Flavio Montrucchio, è trasmesso dalle 21:15.

Primo Appuntamento 10 settembre, Gianpiero con Alessandro

A Primo Appuntamento del 10 settembre partecipano otto single. Essi hanno deciso di rivolgersi alla produzione dello show per trovare la loro anima gemella. Per tale motivo, raggiungono il ristorante situato presso la Tenuta Sant’Antonio di Tivoli, a poca distanza da Roma. Una volta nel locale, incontrano per la prima volta il loro potenziale partner. Insieme, effettuano una cena e passano la serata, al termine della quale devono decidere se approfondire o meno la conoscenza. Nel cast sono confermati la maitre Barbara, che accoglie i protagonisti nel ristorante, e il barman Mauro.

Durante Primo Appuntamento di oggi, martedì 10 settembre, c’è Gianpiero. Ha 32 anni, è pugliese ma vive a Monza, dove lavora come viceresponsabile di un negozio che vende articoli casalinghi. Ha la passione per la musica ed è un grande fan di Paola e Chiara. Da circa due anni è single ed in passato ha subito varie delusioni. Gianpiero passa la serata con Alessandro, 33enne di Monza. Lavora come insegnante di francese alle scuole medie. Ama il rispetto ed il dialogo, è affezionato al suo cane e nel tempo libero utilizza molto i social. Spera di riuscire a trovare una persona con la quale iniziare un rapporto che possa sfociare in amore.

Elena cena con Marco

A Primo Appuntamento del 10 settembre arriva Alessandro, 25enne di Bari. Ha la passione per gli animali e, in particolare, per gli insetti, ai quali dedica numerosi video sui social network. Si definisce molto timido e con ansia sociale, ma è determinato a lasciarsi andare e a vivere la sua vita. Cena con Yasmeen: ha 27 anni, ama il disegno ed è di Albano Laziale, in provincia di Roma.

La puntata va avanti con la 57enne Elena, di Piombino. È impiegata in un supermercato e ha la passione per la pesca. Ha una figlia di quasi 30 anni. Elena spera di trovare una persona divertente e simpatica. Incontra Marco, 67enne cuoco della provincia di Firenze. Di sé stesso afferma: “Sono romantico e mi sento più giovane rispetto a quel che sono. Sono single da qualche anno, in passato ho avuto una forte delusione“.

Primo Appuntamento 10 settembre, l’ultima coppia della serata

Infine, durante Primo Appuntamento ci sono Chiara e Biagio. La prima è di Torino, ha 40 anni ed è un’amministrativa nel settore pubblico. Ha viaggiato tanto perché aveva il desiderio di vedere il mondo. È single da svariato tempo e si definisce “ironica, cinica, pessimista e determinata“.

Il secondo ha 44 anni, è di Cinisello Balsamo e come lavoro propone dei servizi per le attività commerciali. Afferma: “Di carattere sono solo e positivo, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Amo stare al centro dell’attenzione, sono single perché non ho ancora trovato una persona in grado di capire il mio valore“.