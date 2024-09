Temptation Island, cosa è successo nella prima puntata: Tittty chiede un falò anticipato

Martedì 10 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il programma, visibile su Canale 5, è condotto dal solito Filippo Bisciglia.

Temptation Island prima puntata, la presentazione delle coppie

Come di consueto, nella prima puntata di Temptation Island è dato spazio alle clip di presentazione delle varie coppie protagoniste dello show. Esse, dopo aver raccontato le loro storie e i problemi, sono sbarcate in Sardegna, dove sono iniziate le tre settimane di isolamento. I fidanzati stanno in un villaggio in compagnia di varie single/tentatrici, mentre le fidanzate convivono in un’altra zona, insieme a tentatori/single.

Ad accogliere al resort i fidanzati c’è Tony, fra i fidanzati più discussi dell’edizione trasmessa la scorsa estate. L’uomo ha invitato i fidanzato Antonio, Fabio ed Alfred a svolgere una serie di prove con le tentatrici, come il concorso per eleggere la miglior maglietta bagnata, scatenando la gelosia delle rispettive fidanzate, ovvero Anna, Titty e Sara.

Alfred ed Anna

Un focus, nella prima puntata di Temptation Island, è proposto sulla coppia composta da Alfred ed Anna. I due formano una coppia da poco meno di due anni. Hanno scelto di partecipare al programma perché lei, dopo aver scoperto di essere stata tradita, vuole assicurarsi che lui sia veramente innamorato.

Poco dopo l’ingresso nel villaggio dei fidanzati, Alfred ha subito palesato dei dubbi nei confronti della compagna. In particolare, racconta che una parte di lui vorrebbe interrompere il rapporto per divertirsi e vivere la sua vita da single. Cosa che, per altro, ha già fatto, avendo confessato di aver commesso “qualche sbaglio in passato“.

Durante la prima puntata di Temptation Island, il fidanzato approfondisce la conoscenza con Sofia, con la quale entra in confidenza al punto da sfiorare il bacio in più di una occasione.

Temptation Island prima puntata, Titty chiede un falò di confronto anticipato

In seguito, la prima puntata di Temptation Island dà spazio al rapporto fra Titty ed Antonio. Quest’ultimo ammette che il suo sentimento verso la compagna “è in calo“, affermando: “Ho fatto la proposta a Parigi con un anello improvvisato perché lei ed altre persone vicine a noi me lo chiedevano con insistenza“. Dopo un avvicinamento con la single Saretta, la fidanzata Titty va su tutte le furie e chiede un falò di confronto anticipato.

Infine, la primapuntata di Temptation Island termina con Federica ed Alonso. Insieme da otto anni, lei, a causa della gelosia di lui, è praticamente da sola, senza amici od amiche con cui uscire e sfogarsi. Il compagno ammette di aver bisogno di aiuto, e racconta di desiderare la famiglia che non ha mai avuto.