Lo Spaesato, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

La Rai, venerdì 13 settembre, presenta, dalle 12:30, la conferenza stampa del programma Lo Spaesato. La trasmissione, al via il 16 settembre su Rai 2, è condotto da Teo Mammucari. Quest’ultimo presenzia all’incontro in compagnia di Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time. Atteso anche il suo Vice Williams De Liberatore. Infine, c’è Simona Ercolani, CEO di Stand by me. Il format si sviluppa in cinque piccoli borghi: Agropoli (provincia di Salerno), Ostra (provincia di Ancona), Sonnino (provincia di Latina), Acerenza (provincia di Potenza) e Tricase (provincia di Lecce).

Lo Spaesato conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa de Lo Spaesato. Prende la parola il Direttore Ciannamea: “Il progetto è un people show comico. Ci sono due generi che si sposano alla perfezione. Il programma racconta il territorio e i suoi abitanti, unendo tanti aspetti sociali. Mammucari è una guida, partecipa con passione alle storie dei personaggi che incontra. Ha il classico stile dissacrante, lavora con passione”.

Simona Ercolani aggiunge: “Abbiamo adattato un format spagnolo. In Italia ci sono tantissimi borghi sotto i cinque mila abitanti e Teo conosce queste realtà come pochi. Insieme andiamo alla scoperta di luoghi particolari”. Il nostro è un esperimento, proviamo un nuovo linguaggio che mischia la comicità al docureality”.

Il conduttore Teo Mammucari: “Questo programma racchiude gli elementi di tutti quelli che ho fatto nella mia carriera. Io amo sperimentare e per anni non me lo hanno fatto fare e questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a cambiare azienda e a tornare da mamma Rai. Per me la vera Italia sono i paesi, ho incontrato tante persone divertente. Ad esempio, ho conosciuto un vigile che ha messo solo una multa in trent’anni, fra l’altro ad un suo amico. Per fare questo ho deciso di lasciare un’azienda e ho rifiutato altri progetti, quindi spero possa andare bene. Può piacere o meno, ma sicuramente è un show diverso”.

Le domande dei giornalisti

La conferenza stampa de Lo Spaesato va avanti con dei filmati che anticipano qualcosa sulla trasmissione. Mammucari: “Nelle strade dei paesi ci sono i veri comici, basta solo presentarsi e tutti arrivano. Non c’è bisogno di un palco”. In diretta, il conduttore riceve una chiamata da Tony Renis e Mammucari ne approfitta per fargli uno scherzo: lo convince che parteciperà in gara al Festival di Sanremo. Iniziano le domande dei giornalisti.

Il padrone di casa dichiara: “Andate nei paesi perché si mangia bene. Da quando ho effettuato le riprese nei borghi non riesco più a mangiare le cose industriali. Format originali? Io non credo che non ci siano più cose nuove da inventare. Ho già proposto numerosi format nuovi. Il problema è legato agli ascolti, le reti non vogliono rischiare dal punto di vista degli ascolti. Per me, chi rischia alla fine vince. La gente è stanca, ha bisogno di nuovi stimoli. Ci sono tanti progetti, ma manca il coraggio. Quando Piersilvio Berlusconi ha annunciato che la novità sarebbe stata La Ruota della Fortuna, io ho pensato stesse scherzando. Perché proporre sempre le stesse cose? Io sono fiero di aver fatto Lo Spaesato, un programma di qualità“.

Richiama Tony Renis, che giudica positiva la hit che Mammucari vorrebbero portare a Sanremo. Ciannamea sottolinea: “Io ho sposato questo progetto e ci credo, motivo per il quale lo vorrei portare avanti“. Il conduttore aggiunge: “Il tema del programma è anche la tendenza all’abbandono della città per il ritorno nella provincia, una sorta di riscoperta dei borghi. Quando andavo via dai paesi era sempre un grande dispiacere”. Termina qui la conferenza stampa.