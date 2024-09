Domenica In 2024-2025, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Domenica 13 settembre, dalle 11:00, è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024-2025 di Domenica In. Lo show torna in onda, su Rai 1, domenica 15 settembre. Al timone è presente Mara Venier, fra le protagoniste dell’incontro. Con lei, interviene anche il Direttore Intrattenimento Day Time Angelo Mellone.

Domenica In 2024-2025 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia l’incontro. Mara Venier ricorda Luca Giurato: “La mia conferenza stampa la feci con lui, tutto è partito grazie a lui e gli devo tutto. Lo volevo ricordare prima di parlare della nuova edizione“. Prosegue il Direttore Mellone: “Squadra che vince non si cambia, sono felice di annunciare il ritorno di Mara Venier. Quest’ultima, quest’anno farà tre strisce quotidiane perché desidera mettersi in gioco. Lo studio sarà rinnovato ed avrà una scaletta differente. Ci sarà uno studio curato dal team di Duccio Forzano, che ha ideato uno studio tridimensionale, che sarà impiegato nella sua interezza per poter trattare varie tematiche, anche la cronaca oltre che l’intrattenimento. La nostra volontà è quella di rendere ancora più contemporanea il programma. Abbiamo lavorato tutti insieme, con grande entusiasmo”.

Mellone prosegue: “A Mara abbiamo chiesto un ulteriore passo avanti. Blu Yazmine ci ha proposto un format originale intitolato Le Stagioni dell’amore. Si tratta di un dating, nel quale una lei deve scegliere uno fra i tre lui con il quale partire per un viaggio. Ma la scelta non si baserà sulle persone reali, che avranno più di 65 anni, ma bensì sui loro avatar di 20 anni“.

Prende la parola la conduttrice Mara Venier: “Inizialmente ho detto no per i troppi impegni, ma poi Mellone mi ha convinto…. Mi andava di sperimentare qualcosa di diverso. Io non sarò la conduttrice, ma la narratrice, che spiegherà le storie dei personaggi protagonisti“.

Le anticipazioni della conduttrice

La conferenza stampa di Domenica In 2024-2025 va avanti con le dichiarazioni della padrona di casa: “Una delle novità sarà il gioco che coinvolge il pubblico a casa. Riguarda la storia della televisione e delle mie Domenica In. Avevo voglia di avere il contatto diretto con le persone, sento l’esigenza di leggerezza. Cercherò di creare un grande rotocalco nel quale c’è tutto: informazione, spettacolo e riflessione“.

Iniziano le domande dei giornalisti. Venier chiarisce: “Non farò mai politica, faccio intrattenimento e per questo non ci saranno politici. Non accetto più polemiche gratuite, non ho mai censurato Dargen D’Amico, ma non si possono affrontare tematiche molto importanti in pochi secondi. Da me chiunque è sempre stato libero di dire ciò che voleva“. La conduttrice visibilmente nervosa. Mellone smentisce di aver mai ipotizzato di affidare lo show a Massimo Giletti.

Sugli ospiti aggiunge: “Non mi ha mai dato fastidio, chiunque sia mi metto al suo servizio. Jovanotti mi ha colpito molto, si è creata un’empatia particolare, piacevole. Domenica avremo Renzo Arbore, Teo Mammucari, Sal Da Vinci e Cocciante. Avremo Valeria, la moglie di Louis, in carcere per l’omicidio di Pierina. Mi piacerebbe aprire la puntata con un collegamento con Don Mazzi“.

Domenica In 2024-2025 conferenza stampa, le ultime domande

La conferenza stampa di Domenica In 2024-2025 va avanti con gli ultimi quesiti. Mellone: “Stiamo ancora lavorando affinché si possano girare delle puntate itineranti, in giro per l’Italia. Allargare il cast di conduttori? Non lo abbiamo ritenuto necessario” Venier: “Non avremo collegamenti con le piazze, tutto deve rimanere nello studio. Mi è piaciuto tanto lavorare nel set di Ferzan Ozpetek, mi hanno già offerto di lavorare ad una nuova pellicola, ma ho rifiutato. Problemi di salute? Ho avuto una emorragia agli occhi, ma ora sto bene. Questa sarà la mia ultima edizione, ho voglia di fare altro, non so se in tv o al cinema. Sono aperta a tutto, sto cercando di abbandonare Domenica In. Il format mi ha dato tantissimo, soprattutto l’amore del pubblico. Al tempo stesso, mi ha tolto il poter stare di più con i propri affetti“. La conduttrice piange ricordando Luca Giurato. Termina qui l’incontro.