Matrimonio a prima vista 2024, chi sono i single della nuova edizione

Mercoledì 25 settembre, su Real Time, debutterà Matrimonio a prima vista Italia 13. La prima puntata della nuova stagione del celebre dating show è già visibile, in anteprima streaming, su Discovery+.

Matrimonio a prima vista Italia 13, le novità dell’edizione

Con quella in partenza nel settembre 2024, Matrimonio a prima vista Italia giunge alla tredicesima edizione. Non cambia il meccanismo di funzionamento del programma: sei single, in cerca dell’anima gemella, si sposano al buio, ovvero con un partner mai visto fino ad ora e che conoscono esclusivamente sull’altare.

In seguito, attraversano varie fasi di vita insieme, dal viaggio di nozze alla convivenza. Al termine dell’esperienza devono decidere se rimanere marito e moglie o se, invece, lasciarsi definitivamente. A guidarli nell’esperienza tornano gli oramai noti esperti. Il trio è formato dalla psicoterapeuta Nada Loffredi, dal life coach Andrea Favaretto e dal sociologo Mario Abis.

Pietro, Erik ed Anthony

I protagonisti di Matrimonio a prima vista 2024 sono sei, tre sposi ed altrettante spose. Partendo dagli uomini c’è Anthony Giavarini, 30enne di Bergamo. Lavora come camionista e si definisce un uomo d’altri tempi. Ama l’ordine e il rispetto delle regole, soprattutto nella gestione di casa sua. Ha tante passioni, come il motociclismo, il trekking e il basket.

Altro sposo è Erik Ilardo, 32enne di Pescara. È un impiegato, ha un animo razionale ma fantasioso. Ha tante passioni, come la lettura e le serie tv. Spesso scrive dei racconti, rivolti soprattutto ai più giovani. Ha un buon rapporto con i genitori, che si sono separati quando Erik era piccolo.

L’ultimo single di Matrimonio a prima vista 2024 è Pietro De Luca. Nato a Milano, ha 37 anni. Lavora come store manager, impiego che ama particolarmente perché può stare in contatto con le persone. È molto legato alla mamma, al fratello e alla sorella.

Matrimonio a prima vista Italia 13, Chiara, Valentina ed Asia

Per ciò che concerne le spose, a Matrimonio a prima vista 13 spazio ad Asia Marchese. Ha 27 anni, è di Bergamo. È una impiegata e nella vita è molto ambiziosa, ponendosi sempre degli obiettivi da superare. Ha perso il padre, al quale era molto legato, a causa del Covid. Con la mamma e il resto della famiglia ha un ottimo rapporto.

C’è la romana Valentina Pangallozzi, 29enne sensibile, ironica e determinata. I genitori sono insieme da oltre quarant’anni e sogna di poter avere anche lei una famiglia unita e felice. Ama stare in mezzo alla natura, per scattare fotografie o fare trekking.

Infine, nella nuova edizione della trasmissione, c’è Chiara Maderna. Vive a Novara, ha 38 anni ed è un’insegnante di scuola elementare. Cresciuta in una famiglia un po’ all’antica, ha alle spalle venticinque anni di danza classica.