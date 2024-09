Stasera in tv giovedì 19 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 19 settembre 2024. Su Rai3, il comedy show condotto da Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 19 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 2° puntata della fiction Kostas, con Stefano Fresi, Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Michele Rosiello, Luigi Di Fiore, Marco Palvetti. Kostas (Stefano Fresi), afflitto da un terribile mal di schiena, indaga sull’assassinio di Kostantinos Koustas, proprietario di aziende, locali notturni e squadre di calcio. Ghikas gli affianca un nuovo agente, Nikos, che però entra subito in rotta di collisione con il vicecommissario Petros.

Su Rai3, alle 21.20, il comedy show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Ogni giovedì sera Piero Chiambretti è affiancato da un cast fisso di editorialisti, ospiti a sorpresa, comiche e ballerini che si alternano sul palco creando un vero e proprio “Comedy club”, animato dal ritmo e dal sarcasmo di uno dei più innovativi autori e conduttori della televisione italiana.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Il giardino degli amanti. Il balletto, nell’inconsueto allestimento del coreografo Massimiliano Volpini, è andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2016 per celebrare i 225 anni dalla scomparsa di Mozart. Sul palco, l’étoile Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Un altro giovedì ad alta tensione con Paolo Del Debbio, che dedica molto spazio del suo programma ad accese discussioni sui fatti del momento. In questo senso è fondamentale la presenza di Giuseppe Cruciani, popolare conduttore dello show “La zanzara” in onda da lunedì a venerdì su Radio24.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Secondo appuntamento in prima serata con il reality condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Tra i nuovi inquilini della Casa, qualche volto familiare al grande pubblico di Canale 5, come l’americano Clayton Norcross (il primo Thorne di “Beautiful”) e Iago Garcia, Don Olmo de “Il segreto”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Quella iniziata la settimana scorsa è la 15° stagione del talk di Corrado Formigli. Dalla politica all’economia, con un occhio particolare all’attività di governo e opposizione, c’è spazio per affrontare i temi più caldi del momento.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Rivediamo un’altra puntata della sesta stagione del programma condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Con questa edizione torna anche Dario Vergassola con le sue interviste surreali a vip del mondo dello spettacolo.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Mark pesava 300 kg quando ha iniziato il programma di dimagrimento del dottor Now. L’uomo aveva anche annunciato che avrebbe continuato a perdere peso da solo attraverso dieta ed esercizio fisico e non con la chirurgia.

I film di questa sera giovedì 19 settembre 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2021, di Taylor Sheridan, Quelli che mi vogliono morto, con Angelina Jolie, Finn Little. Dopo che due criminali hanno ucciso il padre, testimone dei loro crimini, il piccolo Connor (Finn Little) si dà alla fuga inseguito dalla coppia di assassini. In suo soccorso arriva Hannah Faber (Angelina Jolie), una coraggiosa vigile del fuoco, esperta di tecniche di sopravvivenza, che cerca di proteggerlo.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2005, di Doug Liman, Mr. & Mrs. Smith, con Brad Pitt, Angelina Jolie. All’insaputa l’uno dell’altro, i coniugi John e Jane Smith sono due abili killer molto ben pagati. Le cose si complicano quando vengono incaricati di uccidersi a vicenda.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A man apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1993, di Renny Harlin, Cliffhanger – L’ultima sfida, con Sylvester Stallone. Dopo un tragico incidente, Gabe Walker lascia il suo lavoro di guida alpina, le montagne e la donna che ama. Ma, quando ci sarà bisogno di lui, non si tirerà indietro.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Alessio Maria Federici, Uno di famiglia, con Pietro Sermonti. Un professore di dizione senza un soldo salva la vita ad un suo allievo e si ritrova improvvisamente nelle grazie della famiglia del ragazzo, una delle più potenti della malavita locale.

Stasera in tv giovedì 19 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2015, di Kazuaki Kiriya, Last Knights, con Clive Owen. Il prode cavaliere Raiden viene nominato erede dal suo signore Bartok. Ma Mott, malvagio emissario dell’imperatore, ostacola la successione impadronendosi del feudo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1998, di Nanni Moretti, Aprile, con Nanni Moretti, Silvio Orlando, Silvia Nono. Il diario pubblico e privato di Nanni Moretti, nel periodo che va dal marzo ’94 all’agosto ’97. Un momento contrassegnato dalla nascita del figlio e dalla passione politica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Joe Wright, Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è, con Levi Miller. L’orfano Peter viene trasportato per magia in un mondo fantastico popolato da pirati, guerrieri e fate. Lì, si troverà ad affrontare lo spietato Barbanera e la sua ciurma di bucanieri.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Rawson Marshall Thurber, Skyscraper, con Dwayne Johnson. Will Sawyer è il responsabile della sicurezza del più alto grattacielo costruito a Hong Kong, dove vive con la sua famiglia. Un giorno, la struttura prende improvvisamente fuoco.