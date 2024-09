Verissimo, le puntate del 21 e 22 settembre: ci sono Gerardina Trovato, Tamberi ed Amanda Lear

Sabato 21 e domenica 22 settembre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il rotocalco pomeridiano è proposto dalle 16:30 circa.

Verissimo 21 22 settembre, in esclusiva ritorna in tv Gerardina Trovato

A Verissimo di oggi, sabato 21 settembre, è in programma un’intervista esclusiva a Gerardina Trovato. La cantautrice siciliana torna in televisione per raccontare la sua storia. Dopo un lungo periodo lontana dai riflettori, Trovato ha pubblicato, questa estate, un video sui propri profili social. In tali filmati, ha chiesto ai tanti fan di non lasciarla sola in un momento tanto complesso come quello che stava attraversando.

In seguito, per la prima volta nella trasmissione, è presente in studio la giovane tennista Jasmine Paolini. Classe 1996, nelle scorse settimane ha fatto la storia del tennis italiano in coppia con Sara Errani. Insieme, nel doppio femminile, hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

Paola e Chiara e i conduttori di Tu si que vales

A Verissimo di sabato 21 settembre, Silvia Toffanin accoglie Paola e Chiara, che di recente hanno rilasciato il loro ultimo singolo intitolato Il linguaggio del corpo. Teresa Langella ed Andrea Del Corso, che si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e donne, rivedono per la prima volta le immagini del loro matrimonio, che si è celebrato il 14 settembre. A poche ore dall’atteso ritorno in tv, Toffanin dà spazio a Tu si que vales, show di successo del sabato sera di Canale 5. A tal proposito sono presenti in studio i conduttori Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Infine, direttamente da Endless Love, c’è Melisa Asli Pamuk, l’interprete di Asu.

Verissimo 21 22 settembre, i protagonisti della domenica

Durante Verissimo di domenica 22 settembre c’è Gianmarco Tamberi. Portabandiera alle Olimpiadi, è stato condizionato da alcuni gravi problemi fisici, che hanno condizionato pesantemente le sue performance. Dopo la cocente delusione, lo sportivo è già tornato alla vittoria. C’è Michelle Hunziker, che da lunedì 23 settembre torna dietro al bancone di Striscia la Notizia, in coppia con il debuttante Nino Frassica.

Nella puntata, la padrona di casa dà spazio alla coppia composta da Tony e da Jenny, fra i protagonisti più discussi della versione estiva di Temptation Island. Nel lungo elenco degli ospiti spiccano la cantante Amanda Lear e il coreografo Garrison, per anni amatissimo volto di Amici di Maria De Filippi. Infine, è in scaletta un faccia a faccia con Pietro Orlandi, che dà gli ultimi aggiornamenti in merito alla sparizione della sorella Emanuela.