Linea Verde Italia, Linea Blu Discovery ed Origini, le puntate del 21 settembre

Sabato 21 settembre, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Origini, Linea Verde Italia e Linea Blu Discovery. I programmi, che raccontano le bellezze del nostro paese, sono visibili dalle 11:25, dalle 12:30 e dalle 14:00.

Nel debutto di Origini viaggio nella Tuscia meridionale

La nuova edizione di Origini, condotta dalla coppia composta da Valentina Caruso e da Francesco Gasparri, parte dalla Tuscia meridionale. I due padroni di casa percorrono la cosiddetta Via del tufo, concentrandosi sulla storia dell’antichissima città di Sutri. Tanti i tesori qui custoditi. Fra questi, c’è il primo anfiteatro al mondo scavato completamente nella parete rocciosa rupe tarpea.

Sempre dalle rocce sono state ricavate le tombe della necropoli romana e di quella etrusca. Un ampio spazio, nell’appuntamento, è dato al Parco Naturalistico sito nella zona, conosciuto soprattutto per la presenza del cosiddetto bosco sacro. Infine, i conduttori salutano il pubblico da Riano. Qui ancora oggi è cavato il tufo, pietra plasmabile utilizzata dagli esseri umani oramai da millenni.

Linea Verde Italia 21 settembre, tappa a Brindisi

Per ciò che concerne Linea Verde Italia, nuovo format che ha esordito la scorsa settimana, le presentatrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna si recano in Puglia. In particolare, le telecamere del programma si concentrano su Brindisi. Nella città analizzano le bellezze naturali e le innovazioni tecnologiche.

L’itinerario della puntata parte dal Castello Svevo. Il maniero, oltre ad essere un simbolo del glorioso passato, è una icona de L’Agenda 2030. Con tale nome si intende il programma che stabilisce diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile. Essi sono stati individuati dalle Nazioni Unite, con lo scopo di garantire un futuro migliore a tutti.

Linea Verde Italia 21 settembre, la Riserva Naturale di Torre Guaceto

A Linea Verde Italia del 21 settembre sono raccontati i tanti progetti ecosostenibili portati avanti a Brindisi. Fra gli altri, nel comune è approfondito l’utilizzo dei battelli ecologici e delle miniauto a pedalata assistita. Inoltre, è analizzato l’uso dell’idrogeno verde e delle fibre di carbonio riciclate. Infine, le conduttrici si immergono nelle bellezze della Riserva Naturale di Torre Guaceto.

Infine, dalle 14:00, è in programma su Rai 1 la seconda puntata della stagione di Linea Blu Discovery. Il format è condotto da Giulia Capocchi e da Fabio Gallo. I due raccontano le principali realtà ittiche del nostro paese. Ogni puntata dà spazio alle storie delle persone che, quotidianamente, hanno a che fare con i mari nostrani. Questa settimana, è protagonista in primis il borgo Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Inoltre, spazio a San Benedetto del Tronto, nelle Marche.