Affari Tuoi, il 26 settembre vincita record da 300 mila euro: è la prima volta per Stefano De Martino

Partita fortunata quella di ieri, giovedì 26 settembre, di Affari Tuoi. Nel celebre game show di Rai 1, infatti, c’è stata la vittoria di 300 mila euro.

Affari Tuoi 26 settembre, chi ha giocato

Ad Affari Tuoi del 26 settembre, il conduttore Stefano De Martino, ad inizio appuntamento, ha comunicato al pubblico che la concorrente prescelta per la sfida era Ornella. Quest’ultima è originaria della Sicilia e, in occasione del gioco sulla rete ammiraglia della TV di Stato, ha deciso di farsi accompagnare dal marito Giuseppe. Entrambi siciliani, la sfidante, durante lo show, ha fornito qualche elemento in più sulla sua vita privata. Mamma di due bambine, lavora come assistente di direzione in un albergo di Palermo. Grazie alla vittoria del budget massimo, ovvero 300 mila euro, la coppia potrebbe finalmente riuscire ad esaudire il proprio sogno: aprire un bed and breakfast.

Come è andata la partita

In Affari Tuoi del 26 settembre, Giuseppe ed Ornella hanno aperto subito alcuni pacchi blu, proseguendo con altri tiri positivi. Il Dottore, tramite l’intermediazione di Stefano De Martino, ha offerto somme di denaro decisamente molto alte, ovvero 54 mila, 64 mila e 90 mila euro.

Ornella e Giuseppe, insieme al padrone di casa e al pubblico in studio, hanno festeggiato quando sono riusciti ad eliminare i 5 euro e i 10 mila euro. I due, infatti, sono rimasti in gioco con i due pacchi dal valore 200 mila e 300 mila euro. Il Dottore, a questo punto, ha deciso di offrire la cifra intermedia, cioè 250 mila euro. Si tratta di una delle proposte più alte mai fatte negli ultimi tempi. Ornella e Giuseppe, però, hanno deciso di rischiare fino alla fine, rifiutando anche l’ultima offerta. L’apertura dei pacchi ha dato loro ragione, in quanto hanno vinto 300 mila euro.

Affari Tuoi 26 settembre, gli ascolti record

La partita del 26 settembre di Affari Tuoi, complice la vincita record, ha permesso al format di ottenere gli ascolti più alti dell’edizione. La trasmissione, in media, ha intrattenuto oltre 5,4 milioni di italiani, per una share del 26,4%. Un dato, questo, che ha permesso a Rai 1 di sbaragliare la concorrenza. Canale 5 con Striscia la Notizia si è fermato al 12,2% con 2,4 milioni di telespettatori. Chissà chi è con Amadeus ha tenuto compagnia a 745 mila spettatori con il 3,7%, battuto ancora una volta da Casa a prima vista su Real Time, capace di convincere 764 mila persone e il 3,8% di share.