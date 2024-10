Best Weekend, su NOVE dal 2 ottobre il nuovo format di Francesco Panella: si parte da Taormina

Mercoledì 2 ottobre debutta, su NOVE, lo show Best Weekend. La trasmissione, fra le novità dei palinsesti della rete Discovery, è visibile in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Best Weekend, conduttore e località visitate

Best Weekend è una produzione originale della Banijay Italia, che l’ha realizzata per conto della Warner Bros. Discovery. La prima edizione è composta da quattro puntate. Esse, a loro volta, hanno una durata di circa 120 minuti. Salvo modifiche di programmazione, NOVE propone gli appuntamenti con cadenza settimanale, nel prime time del mercoledì.

Al timone dello show c’è lo chef Francesco Panella. Quest’ultimo è un volto già molto noto per la rete, dove guida, oramai da diverso tempo, il format di successo Little Big Italy. Quattro le località visitate durante Best Weekend: si parte da Taormina, in Sicilia, e poi sono raggiunti il Lago di Garda, Napoli e il Chianti.

Come funziona la trasmissione

Durante ogni puntata di Best Weekend, il padrone di casa incontra tre sfidanti. Ciascuno di loro è un grande conoscitore della località nella quale è ambientata la puntata. Ogni concorrente ha a disposizione un budget massimo di 500 euro, con il quale devono organizzare il fine settimana perfetto per Panella e gli altri protagonisti, selezionando un pernottamento, una proposta legata al settore food e un’attività. Al termine del fine settimana, sia il conduttore che i concorrenti assegnano un voto alle esperienze vissute, valutando cinque diverse categorie. Dopo tutte le esperienze, Panella assegna un bonus allo sfidante che ha organizzato il miglior weekend. Chi ottiene il punteggio totale più alto è il vincitore e si aggiudica un soggiorno in Italia, da utilizzare in una delle strutture del gruppo Emma Villas.

Best Weekend, i concorrenti di Taormina

La prima puntata di Best Weekend, come già preannunciato, è ambientata nella splendida Taormina, in Sicilia. Il primo concorrente che si cimenta nell’avventura è Carlo. Ha 36 anni ed è molto determinato: vuole offrire un’esperienza capace di far vivere al 100% la sicilianità, stando lontano dai posti prettamente turistici. Il secondo sfidante si chiama Antonio. Fra i suoi avi ha addirittura un Santo ed è cresciuto negli ambienti aristocratici di Palermo. A Taormina, però, ha vissuto la giovinezza e l’adolescenza, in quanto si rifugiava qui tutti i fine settimana con amici. Apprezza particolarmente le esperienza artistiche. Infine, c’è Carmen, catanese ma grande amante di Taormina per “il mare” e le “atmosfere di cinema”. D’altronde, nella città ha intervistato, per lavoro, grandi star come Robert De Niro e Richard Gere.