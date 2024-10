Matrimonio a prima vista 10, la puntata del 2 ottobre: il viaggio di nozze

Mercoledì 2 ottobre è in onda, su Real Time, la terza puntata di Matrimonio a prima vista 10. Il programma è trasmesso in prima serata, dalle 21:20.

Matrimonio a prima vista 10 terza puntata, i coach

Con quella odierna continua la decima edizione di Matrimonio a prima vista. La scorsa settimana, le prime coppie di quest’anno hanno celebrato le nozze al buio, conoscendo il loro partner solo sull’altare. A guidare i protagonisti nell’esperienza tornano gli oramai noti esperti. Il trio è formato dalla psicoterapeuta Nada Loffredi, dal life coach Andrea Favaretto e dal sociologo Mario Abis. Dopo trenta giorni termina l’esperienza: i protagonisti, di fronte ai coach, devono decidere se rimanere marito e moglie o se, invece, lasciarsi definitivamente.

Inizia il viaggio di nozze di Pietro e Chiara

Nella scorsa settimana, il pubblico ha avuto modo di conoscere i protagonisti della decima edizione. Valentina ed Erik sono partiti in viaggio di nozze a Marrakech ed hanno avuto i primi attriti. Pietro e Chiara, invece, hanno passato la prima notte da marito e moglie e, nell’appuntamento odierno, partono alla volta di Lanzarote.

Non appena arrivati sull’isola, fra loro sembra dominare la tranquillità. Pietro e Chiara vanno d’accordo, anche se lui sembra essere maggiormente estroverso. Lei, comunque, confessa: “Mi ci vorrà del tempo, ma in passato mi sono già innamorata di uomini così. Mi piace, mi viene da volergli bene ed abbracciarlo“.

Nella terza puntata di Matrimonio a prima vista è celebrato il matrimonio fra Asia ed Anthony. I due, non appena si vedono, sembrano piacersi subito dal punto di vista fisico e fra loro si crea una bella alchimia. Dopo la cerimonia e le foto di nozze, marito e moglie si lasciano andare ai festeggiamenti con le loro famiglie. Dopo aver fatto le valigie, partono alla volta di Capo Verde.

Matrimonio a prima vista 10 terza puntata, Valentina ed Erik approfondiscono la conoscenza

Nella terza puntata di Matrimonio a prima vista 10 è proposto un focus su Valentina ed Erik. Una gita in mongolfiera sembra aver spezzato un po’ la loro armonia. Lui confessa: “Conoscendoci stai togliendo dei filtri che mi fanno capire che hai bisogno di tempo e spazio. Il modo con il quale li richiedi, però, riapre in me delle ferite allucinanti. Mi hanno trattato male per tutta la vita, ora voglio essere felice e non voglio ricadere nel loop del passato perché ho avuto esperienze traumatizzanti“. Lei, in lacrime, riconosce di essere stata brusca.