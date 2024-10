Pazzi di Pizza, la quarta edizione al via il 10 ottobre: novità e conduttori

A partire da giovedì 10 ottobre, Food Network tramette la quarta edizione di Pazzi di Pizza. La prima puntata del format è proposta alle ore 22:00 dalla rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

Pazzi di Pizza quarta edizione, chi sono i conduttori

Anche nella quarta edizione di Pazzi di Pizza non cambiano i conduttori. Al timone del programma, infatti, torna in primis Sal Da Vinci. Quest’ultimo è conosciuto al grande pubblico soprattutto in qualità di cantante. Da Vinci, infatti, ha iniziato la carriera musicale nella metà degli anni ’70 e, ad oggi, ha rilasciato ben diciannove album. Tanti i successi da lui firmati, fra cui Non riesco a farti innamorare, con il quale si è classificato terzo al Festival di Sanremo. In estate, invece, ha spopolato la canzone Rossetto e Caffè, che in poche settimane ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In Pazzi di Pizza, al fianco di Sal Da Vinci torna Fabio Esposito. Stilista ed imprenditore, molto attivo nel campo della moda, ha preso parte a format televisivi di successo, come Temptation Island, All Together Now e Tienda Missione Bellezza. Nel 2022 è approdato a Food Network, dove oltre a Pazzi di Pizza ha guidato lo show di ricette Stilista in Cucina.

Ci si sposta in Sicilia

La società che ha curato la realizzazione di Pazzi di Pizza è Casta Diva, che lo ha prodotto per conto di Warner Bros. Discovery. Le puntate, ognuna delle quali ha durata di circa 55 minuti, sono proposte da Food Network il giovedì, dalle ore 22:00 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

La principale novità dello show, giunto alla quarta edizione, riguarda la location. Dopo aver assaggiato le migliori pizze dei quartieri di Napoli, i padroni di casa abbandonano la Campania e si spostano più a sud, fermandosi in Sicilia. In particolare, la prima puntata, in onda oggi, giovedì 10 ottobre, è ambientata a Catania.

Pazzi di Pizza quarta edizione, come funziona il programma

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Pazzi di Pizza. Ogni puntata ha come protagoniste due pizzerie, che si sfidano fra loro per ottenere il titolo di Miglior pizzeria del quartiere. Per cercare di portare a casa tale riconoscimento, i concorrenti devono cimentarsi in alcune prove. I pizzaioli, in particolare, devono realizzare una pizza scelta da Sal Da Vinci, una da Fabio Esposito ed una “pizza pazza” decisa dallo sfidante. Inoltre, dovrebbe essere confermata la pizza speciale richiesta da un ospite, che a Napoli era rappresentato da uno “scugnizzo” e che aveva la possibilità di assegnare cinque punti bonus. Il concorrente con il punteggio più alto è il vincitore.