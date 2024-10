Endless Love, la puntata del 10 ottobre: trama, cast e curiosità

Giovedì 10 ottobre, su Canale 5, è in programmazione un nuovo appuntamento di Endless Love. La soap, originaria della Turchia ed oramai punto di riferimento dei palinsesti della rete ammiraglia del Biscione, è visibile in prima serata, dalle 21:20.

Endless Love 10 ottobre, regista, dove è girata e il cambio di programmazione

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim, che ha già firmato altre fiction di successo come Segreti di famiglia e La ragazza e l’ufficiale. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Continuano ad essere ottimi gli ascolti di Endless Love, sia nel prime time che nel daytime. Da questa settimana, Canale 5 ha deciso di modificare per l’ennesima volta la programmazione tv della serie. Essa, infatti, abbandona la collocazione del prime time del venerdì sera, dove sarà sostituita dalla fiction Storia di una famiglia perbene, e si sposta al giovedì.

Endless Love 10 ottobre, la trama

Nel corso di Endless Love del 10 ottobre, Emir si convince del fatto che la presenza di Deniz stia aiutando la mamma, in gravi condizioni, ad uscire dal coma. Di conseguenza, l’uomo ha creato oramai un rapporto simbiotico con la bambina. Tale vicinanza, però, crea non pochi fastidi a Nihan. Quando la piccola sta di nuovo male, la protagonista sospetta che Emir le abbia dato di nuovo un medicinale per provocarle quei sintomi.

Intanto, Leyla, dopo aver scoperto i tanti segreti del passato di Ayhan, decide di stare a grande distanza dall’uomo. Banu, invece, informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa dopo che la sua famiglia ha scoperto dell’esistenza della loro relazione clandestina.

Spoiler finale

In Endless Love di oggi, Nihan e Vildan sono insieme a casa di Leyla quando, all’improvviso, arriva Kemal. I due vogliono evitare di farsi vedere ancora insieme, in quanto consapevoli che Emir ha iniziato a sospettare qualcosa. Vildan, infine, vorrebbe far visitare Deniz da un medico.

Endless Love 10 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento odierno di Endless Love, soap turca visibile dalle 21:20 su Canale 5 e fruibile in streaming su Mediaset Infinity.