Lo Spaesato, l’ultima puntata del 14 ottobre: tappa in Puglia

Lunedì 14 ottobre, su Rai 2, è in programma l’ultima puntata de Lo Spaesato. Il programma prende il via alle 21:20 circa, subito dopo il termine dello spazio di approfondimento del TG2 Post.

Lo Spaesato ultima puntata, gli ascolti dello show

Lo Spaesato è una produzione originale della Stand By Me. Tale società lo ha realizzato per conto della Direzione Intrattenimento Prime Time. Al timone della trasmissione, come di consueto, torna Teo Mammucari, che dopo l’esperienza da concorrente di Ballando con le stelle dello scorso anno, dunque, è tornato stabilmente sulla Rai con un format tutto suo. L’appuntamento che chiude la prima edizione, oltre che sulla seconda rete della TV di Stato, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Buoni gli ascolti del programma, novità assoluta dei palinsesti di Rai 2. Ad ora, le quattro puntate trasmesse hanno intrattenuto una media di 856 mila telespettatori, con una share di poco inferiore al 5%.

Tappa in Puglia

La località che ospita Teo Mammucari nell’ultima puntata de Lo Spaesato è Tricase. Il borgo conta poco più di 17 mila abitanti ed è posto nella punta sud del Salento, in Puglia. Una volta qui, come prevede il format, incontra gli abitanti, cimentandosi in interviste divertenti ed in varie attività tradizionali locali, vivendo molto spesso delle esperienze curiose. Tutti i personaggi incontrati, poi, si riuniscono all’interno di un teatro, nel quale danno il via ad una sorta di grande commedia popolare, diretta proprio da Mammucari.

Grande spazio, durante il viaggio a Tricase de Lo Spaesato, lo hanno le tradizioni enogastronomiche. In particolare, non di rado, fra le vie del borgo, si imbatte in cozze ed orecchiette, fra i simboli della Puglia conosciuti in tutto il mondo. Inoltre, testimonia che in queste zone non ci si conosce per nome, ma bensì per soprannome. In seguito, presenta al pubblico una storia che dimostra come non sia mai troppo tardi per formare una band di successo.

Lo Spaesato ultima puntata, il futuro del programma

Teo Mammucari, alla vigilia della messa in onda in tv dell’ultima puntata de Lo Spaesato, ha rilasciato una intervista al portale TV Blog, nella quale ha affermato: “Siamo partiti in sordina, sfidando dei mostri sacri con un prodotto di appena un’ora e trenta. Se torneremo, dovremo fare almeno otto puntate, allungando la durata alle due ore. Se la Rai mi dirà che non si farà nulla mi dispiacerà per loro e andrò altrove. Però non credo che dopo tutti questi pareri favorevoli avrà il coraggio di rinunciare al programma“.

Poi ha aggiunto: “Ho rischiato. Ho lasciato Mediaset perché non sperimentava più nulla e una poltrona al fianco di Gerry Scotti e Maria De Filippi dove prendevo un sacco di soldi. Sono anni che dico che bisogna fare qualcosa di inedito. Ora mi sto togliendo le mie soddisfazioni. Se mi dovessero richiamare non ci tornerei“.