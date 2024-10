Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 14 ottobre: trama, cast e curiosità

Lunedì 14 ottobre, su Real Time, è in programma una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta. La seconda stagione della soap turca prosegue, con un appuntamento inedito, dalle ore 21:20 circa.

Hercai Amore e Vendetta 14 ottobre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nella città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 14 ottobre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 14 ottobre, continua a tenere banco la scomparsa di Reyyan. La protagonista, infatti, è sparita nel nulla, è stata rapita e nessuno sembra sapere che fine possa aver fatto. Tutti sono molto preoccupati, soprattutto il marito Miran, che è disposto a tutto pur di riabbracciare la sua amata.

Mentre è immerso nei suoi pensieri, uno sparo di pistola attira l’attenzione dello sposo e del resto della sua famiglia. L’uomo, correndo fuori da casa sua, ritrova Reyyan, in apparenza priva di conoscenza, stesa a terra, abbandonata in corsa da una macchina. La ragazza, seppur molto stanca, è in buone condizioni di salute, ma desidera vedere i suoi genitori.

Spoiler finale

Nel frattempo, nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, tutti continuano ad accusare Hazar di essere il responsabile per ciò che è avvenuto. Lui nega ogni accusa ed è determinato a dimostrare la sua estraneità ai fatti. La vicenda ha una svolta nel momento in cui Miran, accompagnato da Firat, viene a conoscenza di una informazione che potrebbe aiutarlo ad individuare il colpevole del rapimento. Infine, la protagonista Reyyan, visibilmente scossa per ciò che le è accaduto, ha un duro confronto con Azize. Quest’ultima dimostra ancora una volta di essere ostile al personaggio principale.

Hercai Amore e Vendetta 14 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera turca in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.