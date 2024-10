Matrimonio a prima vista, la puntata del 16 ottobre:

Mercoledì 16 ottobre, su Real Time, è in programma un nuovo appuntamento di Matrimonio a prima vista. Lo show è proposto dalle ore 21:20 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Matrimonio a prima vista 16 ottobre, prosegue la convivenza

Quella odierna è la quinta puntata della decima edizione di Matrimonio a prima vista. Entra nel vivo, dunque, l’esperimento che consiste nel far sposare due single completamente sconosciuti, che si incontrano per la prima volta all’altare. Dopo la cerimonia di fronte ai loro cari e il viaggio di nozze, i protagonisti sono alle prese con la convivenza. Al loro fianco, mariti e mogli hanno i coach, pronti ad intervenire e a supportarli in caso di problemi. Gli esperti sono la psicoterapeuta e sessuologa Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Chiara gelosa di Pietro

In quel di Capo Verde, a Matrimonio a prima vista del 16 ottobre Asia ed Anthony passano la loro ultima giornata di luna di miele. I due sembrano andare molto d’accordo e lei, dopo i dubbi iniziali, ha superato le sue paure e si è lasciata andare con il compagno, anche dal punto di vista intimo. Ben presto, però, i protagonisti devono tornare alle loro vite, in Italia, dove sono pronti ad andare a vivere insieme. Asia, in particolare, si trasferisce dal partner. Poco tempo dopo, ricevono la visita del life coach Andrea Favaretto, che fa il punto della situazione.

A Milano, intanto, Pietro e Chiara proseguono la convivenza. Approfittando di una giornata di svago al luna park, marito e moglie hanno la possibilità di approfondire ulteriormente la conoscenza. Lui, soprattutto, confessa di avere dei problemi ad ambientarsi nel capoluogo lombardo, nel quale non riesce a sentirsi a casa. Inoltre, affrontano alcune sostanziali differenze emerse nei loro stili di vita. I due devono affrontare le prime tensioni: lui è convinto che lei abbia dei problemi di fiducia e ciò rovina, almeno parzialmente, una sorpresa organizzata da Chiara in occasione del compleanno del marito.

Matrimonio a prima vista 16 ottobre, Erik conosce la mamma di Valentina

A Matrimonio a prima vista del 16 ottobre, Valentina si reca a casa della mamma Luisa, per farle conoscere il marito Erik. La genitrice sembra apprezzare la relazione: “Prima vedevo Valentina sempre triste, ma da quando è tornata al viaggio di nozze leggo nei suoi occhi la felicità“. Intanto, la sposa si appresta a festeggiare il compleanno.