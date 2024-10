Matrimonio a prima vista 2024, la quarta puntata: inizia la convivenza

Mercoledì 9 ottobre è in programma la quarta puntata di Matrimonio a prima vista 2024. L’esperimento è visibile, dalle 21:20 circa, su Real Time.

Matrimonio a prima vista 2024 quarta puntata, inizia la convivenza

Prosegue, dunque, il dating show che fa incontrare, direttamente all’altare, una serie di single alla ricerca dell’anima gemella. Dopo aver celebrato il rito ed essere partiti per il viaggio di nozze, i protagonisti devono tornare alle loro vite di sempre, ma con una grande novità. Infatti, è il tempo di iniziare la convivenza.

Una fase, questa, che è molto insidiosa, perché rischia di mettere in evidenza le differenze fra i partner. A seguire i protagonisti, come di consueto, ci sono i tre esperti. Essi sono la psicoterapeuta Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Il viaggio di nozze di Pietro e Chiara

Pietro e Chiara, durante la quarta puntata di Matrimonio a prima vista, continuano ad andare molto d’accordo. Il viaggio a Lanzarote procede a gonfie vele, fra escursioni un po’ spericolate (almeno secondo la moglie) e momenti di relax. Fra i due, inoltre, arriva il tanto atteso primo bacio. La sposa, in un secondo momento, ha un confronto franco con Nada Loffredi, che aiuta la concorrente a comprendere meglio i sentimenti che sta provando. Per loro è arrivato il momento di tornare in Italia ed iniziare a vivere insieme.

Nel frattempo, nel corso di Matrimonio a prima vista, parte la convivenza di Erik e Valentina. Lui, in particolare, si reca a casa della donna, che dimostra grande entusiasmo: “Non vedo l’ora che arrivi, voglio farle conoscere il posto nel quale vivo e i miei amici che ancora non ha visto“.

Matrimonio a prima vista 2024 quarta puntata, Asia ed Anthony

Durante la quarta puntata di Matrimonio a prima vista prosegue il viaggio di nozze fra Asia ed Anthony. Anche fra loro sembra dominare la serenità: sin dal primo momento che si sono visti sembra essere scattato un colpo di fulmine. L’unione fra i due migliora ulteriormente durante una escursione, effettuata a bordo di un pick up, per esplorare l’isola di Capo Verde.

Approfittando di una pausa ad un chiosco, marito e moglie hanno la possibilità di conoscersi meglio e scoprono di dare un peso differente alle amicizie. Per Anthony, gli amici sono molto importanti. Asia, a causa di traumi subiti in passato, teme di non riuscire a stringere un legame con le persone care al marito.