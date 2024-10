Se mi lasci non vale, il 21 ottobre al il nuovo programma di Luca Barbareschi: le coppie e come funziona

Lunedì 21 ottobre, su Rai 2, è in onda la prima puntata di Se mi lasci non vale. Il programma è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Se mi lasci non vale, al timone Luca Barbareschi

Se mi lasci non vale, esperimento televisivo prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company. La prima edizione è composta da cinque puntate. Rai 2, salvo modifiche di palinsesto, le propone per altrettante settimane, nel prime time del lunedì. Il conduttore e narratore dello show è Luca Barbareschi. Conduttore, attore, regista e produttore, ha il compito di accompagnare le coppie protagoniste nel loro viaggio.

Come funziona il format

In Se mi lasci non vale partecipano sei coppie in crisi. Essi hanno accettato di trasferirsi per un mese e mezzo all’interno di una villa, alle porte di Roma. Nell’edificio, i protagonisti sono monitorati ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Durante tale periodo, le coppie hanno l’obiettivo di riprendere i fili della loro storia che si è complicata con il tempo e di provare a capirsi veramente. Al termine dell’ultima puntata, devono decidere il loro destino: rimanere insieme, superando la crisi, o lasciarsi definitivamente.

Nel corso dell’esperienza, i protagonisti hanno la possibilità di confrontarsi fra loro. Inoltre, devono superare varie sfide e prove, supportati dall’aiuto di un team di psicologi. Alle coppie partecipanti se ne aggiunge un’altra in incognito, animata da Carlotta e Diego. Sono uniti nella vita, ma nello show sono attori che hanno il compito di innescare dinamiche di confronto con le altre coppie.

Se mi lasci non vale, le coppie

A Se mi lasci non vale presenziano, in primis, Clarisse ed Alessandro. Lei ha 29 anni ed è del Burkina Faso, lui ne ha 31 ed è di Udine. Sono convivente, ma sono in crisi a causa dell’atteggiamento distaccato di lui. Il conduttore Luca Barbareschi accoglie Andrea e Federica. Il primo si occupa di trading online, la seconda lavora sui social. Hanno una figlia e si sono trasferiti a Dubai, dove vivono in case separate in quanto nessuno è disposto a rinunciare alla loro libertà.

Ci sono anche Floriana (25 anni) ed Alessandro (28 anni), che gestiscono insieme un negozio a Bari. Sono in crisi perché, secondo la donna, il compagno è superficiale e concentrato solo sul divertimento. Da Roma ci sono la 33enne Giulia e il 38enne Mirko: sono coniugi da nove anni ed hanno tre figli. Secondo la moglie, il partner è cambiato con il tempo, diventando distante e poco empatico. Aneta e Daniel, invece, sono molto innamorati e legati, ma non riescono a comunicare in modo funzionale. Infine, ci sono Michela ed Andrea, fidanzati da dodici anni. La coppia è in crisi a causa dell’eccessiva gelosia di lui.