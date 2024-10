Mike, la prima puntata: trama, cast e finale della serie evento su Mike Bongiorno

Lunedì 21 ottobre, su Rai 1 è in onda la prima puntata di Mike. La miniserie evento, dedicata alla vita e alla carriera di Mike Bongiorno, fra i padri fondatori della televisione italiana, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20.

Mike prima puntata, regista e dove è girata

Presentata in anteprima nel corso del Festival del Cinema di Roma, la fiction è una produzione originale di Viola Film. Tale società l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La serie evento è composta da due puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Rai 1, salvo modifiche di palinsesto, le propone in due prime serate, nella giornata di oggi e di domani, martedì 22 ottobre.

Colui che ha curato la regia è Giuseppe Bonito. La sceneggiatura è di Salvatore De Mola. La trama, seppur con qualche elemento di finzione, è tratta da La Versione di Mike, autobiografia che la leggenda della televisione italiana ha scritto nel 2007 insieme al figlio Nicolò. Gran parte delle riprese si sono svolte in Italia, a poca distanza da Torino. Il set, inoltre, è stato montato a Sofia, capitale della Bulgaria.

Mike prima puntata, la trama

La trama della prima puntata di Mike è ambientata nel 1971. Il conduttore è all’apice del successo, grazie soprattutto a Rischiatutto, quando accetta di svolgere una lunga intervista con il giornalista Sebastiano Sampieri. Tale personaggio, l’unico di finzione presente nella produzione, è interpretato da Paolo Pierobon.

Mediante tale faccia a faccia, Mike ricostruisce la sua esistenza, a partire dal 1929. Il protagonista ha cinque anni e vive negli USA, Stato alle prese con una grave crisi finanziaria dovuta al crollo di Wall Street. Per tale motivo, il personaggio principale, insieme alla mamma, si trasferisce in Italia, a Torino.

Spoiler finale

Nella prima puntata è ricostruito l’impegno di Mike durante la seconda guerra mondiale. Nel bel mezzo del conflitto, Bongiorno entra in un gruppo di partigiani ed è coinvolto in una delle tante missioni di staffetta. Durante tale operazione, però, è catturato dalla Gestapo. I nazisti lo stanno per fucilare, ma lo graziano non appena scoprono che è originario degli Stati Uniti. Per Mike inizia un periodo molto duro, che culmina con la carcerazione in un campo di concentramento.

Mike prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Mike, miniserie che esordisce su Rai 1 dalle ore 21:20 circa di oggi, lunedì 21 ottobre.