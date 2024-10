GialappaShow, il 21 ottobre al via la quarta edizione: co-conduttrice della prima puntata Laura Pausini

Lunedì 21 ottobre, su TV8, esordisce la quarta edizione di GialappaShow. Il programma, curato dalla Gialappa’s Show, è in onda dalle 21:20. La puntata è visibile, oltre che sulla rete del digitale terrestre, in contemporanea su Sky Uno (canale 108 di Sky).

GialappaShow quarta edizione, la prima co-conduttrice è Laura Pausini

GialappaShow, anche nella quarta edizione al via oggi, lunedì 21 ottobre, è una produzione originale della Banijay Italia. Il programma comico, curato dalla Gialappa’s Band nella formazione a due animata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, è condotto, in studio, dal Mago Forest. Quest’ultimo, ogni settimana, è accompagnato da una differente co-conduttrice.

A tal proposito, nella prima puntata della nuova edizione è presente Laura Pausini. Si tratta di una delle artiste italiane più conosciute ed apprezzate al mondo. Dopo la vittoria con La Solitudine fra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1993, Pausini ha venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo. Tantissimi i riconoscimenti ricevuti, fra cui un Grammy Award ed un Golden Globe. Ha ricevuto anche una candidatura ai Premi Oscar.

Le conferme nel cast fisso

Durante la quarta edizione di GialappaShow vi sono numerose conferme nel cast fisso di comici. Brenda Lodigiani, oltre all’androide Ester Ascione, propone la sua personale versione di Annalaisa, che si cimenterà in un improbabile duetto proprio con Laura Pausini. Sempre Lodigiani propone le imitazioni di Lazza e di Angela dei Ricchi e Poveri.

Max Giusti torna ad interpretare Aurelio De Laurentiis e lo chef Alessandro Borghese, mentre Ross è Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi. Valentina Barbieri è Ilary Blasi con Quasi Unica. Ad Edoardo Ferrario spetta il compito di proporre Micol Pirozzi. L’imitatore Ubaldo Pantani è Bruno Vespa, poi è al centro del format Case che non ti puoi permettere a prima vista. Ad Alessandro Betti spetta il compito di trasformarsi in Bob Sinclair. Tornano, come l’anno scorso, anche i ragazzi Cin Cin, cioè Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.

GialappaShow quarta edizione, le novità

Fra le novità della quarta edizione di GialappaShow c’è la rubrica di Stefano Rapone intitolata Tutta la verità che non cielo dicono. Ospite della prima puntata è il giornalista Peter Gomez. Il cantautore Elio, invece, è il protagonista del capitolo odierno di Sensualità a corte, serie con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Nuovo ingresso nel cast è quello di Giovanni Vernia: il comico e speaker radiofonico interpreta Fabrizio Corona. Herber Ballerina, da quest’anno membro fisso dello show, lancia la parodia del tennista Jannik Sinner.