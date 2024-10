Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 21 ottobre: trama, cast e curiosità

Sabato 21 ottobre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Hercai Amore e Vendetta 21 ottobre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nella città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 21 ottobre, la trama

Durante Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 21 ottobre, le cose fra Reyyan e Miran non vanno per il verso giusto. Dopo ciò che è accaduto la scorsa settimana, infatti, la protagonista si è convinta del fatto che il marito non riuscirà mai a fidarsi di lei. Al tempo stesso, la donna chiama al telefono Azat, al quale dà appuntamento per un incontro in pubblico, nei pressi di una sala da the. Il confronto fra i due è ricco di tensione: l’uomo, in particolare, continua ad odiare Miran ed è convinto che quest’ultimo l’abbia obbligata a convolare a nozze. Azat, per questo motivo, è disposto a tutto pur di convincere Reyyan a lasciare il marito. I toni fra i due si alzano, attirando l’attenzione degli altri commensali.

Spoiler finale

Intanto, nel corso dell’episodio odierno della soap, Reyyan e Miran provano a ricucire il rapporto. Per farlo, i protagonisti si concedono una serata romantica. Tuttavia, la ritrovata pace potrebbe durare poco: la protagonista, infatti, decide di raccontare al marito un fatto che, fino a quel momento, aveva tenuto nascosto.

Azat, a sua volta, sembra aver finalmente compreso di non avere più speranze con Reyyan. Tale consapevolezza lo manda in crisi e lo porta a scontrarsi con i genitori. Infine, Hazar incontra un vecchio amico degli Aslanbey con l’obiettivo di garantire protezione a Reyyan.

Hercai Amore e Vendetta 21 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera turca in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.