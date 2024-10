Matrimonio a prima vista, la puntata del 23 ottobre: le tre coppie si incontrano

Mercoledì 23 ottobre, Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, propone una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Il programma prende il via alle ore 21:20 circa.

Matrimonio a prima vista 23 ottobre, la reunion

Quella odierna è la sesta puntata della decima edizione di Matrimonio a prima vista. L’esperimento, che consiste nel far sposare due single sconosciuti che si incontrano per la prima volta all’altare, procede con la fase della reunion. Sono passate oramai settimane da quando si sono svolte le nozze. Le coppie, per la prima volta, si incontrano per un confronto. Al loro fianco, pronti ad intervenire e a supportarli in caso di problemi, ci sono i tre esperti. Essi sono la psicoterapeuta e sessuologa Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Il set fotografico

In quel di Milano, dunque, a Matrimonio a prima vista di oggi i protagonisti si incontrano per la prima volta. Poco prima di conoscersi, sia gli sposi che le spose sono molto tesi ed emozionati, desiderosi di confrontare le loro esperienze con quelle delle altre persone che hanno accettato di cimentarsi nell’esperimento. Poco prima, però, gli esperti hanno pensato per loro una sorpresa. Le tre coppie, infatti, hanno la possibilità di incontrare nuovamente la fotografa che aveva curato il book delle nozze.

Matrimonio a prima vista 23 ottobre, la crisi di Pietro

La sorpresa della fotografa, a Matrimonio a prima vista del 23 ottobre, non piace a tutti. Pietro, infatti, appare molto timido e non posa volentieri davanti all’obiettivo. Fatto, questo, che fa riflettere e non poco Chiara, che vorrebbe vedere nel coniuge un atteggiamento differente. I due hanno qualche difficoltà, legate soprattutto ai sentimenti di Pietro, che ammette: “In questi ultimi giorni sto avendo dei problemi, vorrei che lei si fidasse un po’ più di me“. Alla fine, nonostante i suoi tentativi di tenerlo per sé, il suo disagio è destinato ad emergere con forza e i due hanno un confronto, inevitabilmente molto duro.

Durante l’appuntamento odierno del programma, tutte e tre le coppie si ritrovano all’interno di un grande ed lussuoso appartamento, con tre camere da letto ed altrettanti bagni. Motivo per il quale, i protagonisti sospettano che dovranno passare qualche giorno tutti insieme. La conoscenza fra i mariti e le mogli non sarà semplice. Sin da subito, infatti, emergono delle antipatie, soprattutto fra le spose. Tutti, comunque, hanno la possibilità di approfondire subito la conoscenza, mettendo a confronto le esperienze.