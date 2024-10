Reazione a Catena, I Dappertutto i nuovi campioni: chi sono e quanto hanno vinto

Mercoledì 23 ottobre, su Rai 1, I Dappertutto si sono classificati nuovi campioni di Reazione a Catena. Il trio, nella partita in onda dalle 18:45 circa, ha avuto la meglio su I Meno Tre.

Reazione a Catena I Dappertutto, chi sono i nuovi campioni

La squadra I Dappertutto, nuovo team al vertice di Reazione a Catena, è composta da tre amici. Essi sono Pierluigi, Valerie e Luca. Quest’ultimo, in qualità di portavoce, ha il compito di parlare con il conduttore Pino Insegno, al quale spiega: “Siamo tutti e tre residenti a Torino, ma in realtà veniamo da diverse zone del paese. Io sono originario della provincia di Caserta, Pierluigi è della provincia di Lecce mentre Valerie è nata in Valle D’Aosta, più precisamente dal borgo di Valgrisenche. Per questo motivo abbiamo deciso di chiamarci in questo modo. Ci siamo conosciuti in quanto siamo colleghi, specializzandi in oncologia“.

I Dappertutto, come detto, sono riusciti a sconfiggere I Meno Tre. Questi ultimi sono rimasti al vertice del quiz per nove puntate di fila. Durante l’esperienza televisiva, il trio è riuscito a vincere un montepremi totale di poco superiore ai 6 mila euro.

Come è andata L’Intesa vincente

La partita fra I Dappertutto e I Meno Tre è stato in gran parte dominata dai campioni in carica. I tre, infatti, sono riusciti a fornire numerose risposte esatte, accumulando un jackpot provvisorio di 90 mila euro. Gli sfidanti, per tale motivo, hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot, ovvero la catena di parole che, se risolta, permette di avere cinque secondi in più di tempo da utilizzare ne L’Intesa vincente. I giovani, grazie ad una intuizione di Pierluigi, hanno fornito la risposta corretta, portando a casa il bonus.

Ne L’Intesa vincente, I Dappertutto, nonostante qualche incertezza, sono riusciti a chiudere la sfida con 8 punti, grazie anche ad un raddoppio messo a segno proprio allo scadere del tempo. I campioni in carica, invece, si sono fermati a quota 7, perdendo in questo modo il confronto.

Reazione a Catena I Dappertutto, il gioco finale

I Dappertutto sono giunti per la prima volta al gioco finale di Reazione a Catena con un montepremi di 89 mila euro. Tala cifra, a causa di alcuni errori, si è ridotta a 11.125 euro. Una somma, questa, dimezzata a 5.563 euro dopo la decisione di acquistare il terzo elemento. Pierluigi, Valerie e Luca hanno dovuto individuare il termine esatto con Se iniziale ed A finale, da associare a Consiglio e Gioconda. I tre, dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato su Seduta, vincendo il jackpot.