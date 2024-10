Il contadino cerca moglie, il 24 ottobre al via l’edizione 2024: chi sono i contadini

Giovedì 24 ottobre esordisce su NOVE l’edizione 2024 della prima puntata de Il contadino cerca moglie. Il programma, fra i titoli di punta dell’intrattenimento di Discovery, è trasmesso in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Il contadino cerca moglie 2024 prima puntata, al timone Gabriele Corsi

Per il terzo anno di fila, l’edizione 2024 de Il contadino cerca moglie è condotto da Gabriele Corsi. Quest’ultimo, che nello show ha il compito di narrare le avventure dei protagonisti, è il padrone di casa del programma dal 2021, ovvero dalla stagione televisiva nella quale il format ha debuttato su NOVE. Le quattro edizioni precedenti, guidate rispettivamente da Simona Ventura, Ilenia Lazzarin e Diletta Leotta, erano state proposte a pagamento, su Sky. Il format è prodotto da Fremantle Italia, che lo ha realizzato per la Warner Bros. Discovery. Gli appuntamenti sono proposti il giovedì e sono rilasciati in anteprima, con una settimana di anticipo, su Discovery+.

Come funziona lo show

Al centro de Il contadino cerca moglie 2024 ci sono cinque contadini, quattro uomini e una donna. Essi, rigorosamente single e molto attaccati alle loro terre di origine, decidono di rivolgersi alla trasmissione con la speranza di trovare l’anima gemella. In particolare, ambiscono a conoscere una persona disposta a a cambiare vita, abbandonando i ritmi frenetici delle città per trasferirsi in campagna.

La prima protagonista de Il contadino cerca moglie 2024 è Annamaria. Ha 26 anni ed è originaria di Pisa. Vive e lavora nell’azienda agricola di famiglia, immersa nel bel mezzo della natura. Ama stare a stretto contatto con la natura ed ha la passione per i cavalli e i trattori. Il secondo contadino che racconta la sua storia è Mauro, 35enne di Olgiate Comasco, in provincia di Como. Insieme alla famiglia, gestisce un’attività agricola posta proprio nei pressi del Lago. Stava per coronare il sogno di diventare ciclista, ma la morte del padre lo ha costretto a rimettere in discussione la sua vita.

Il contadino cerca moglie 2024 prima puntata, gli altri single

Durante Il contadino cerca moglie c’è Roberto, 24enne di Udine. Vive in un borgo di poche centinaia di abitanti ed è un allevatore che dedica gran parte delle sue giornate alla cura dei suoi animali, che gestisce con la mamma e il fratello gemello. È accolto Marco, 43enne de L’Aquila. Nella sua vita ha dovuto affrontare varie difficoltà, ma è sempre riuscito a superarle. Non a caso, ha fondato la società agricola La Rinascita, oggi fra le realtà produttive locali più importanti. Infine, c’è il 48enne Loris, romagnolo e produttore di frutta.

Nei primi due appuntamenti, proposti il 24 ottobre su NOVE, i contadini incontrano le varie single. Dopo le presentazioni del caso, scelgono le persone con le quali avviare la convivenza.