Endless Lova puntata 24 ottobre in prima serata: trama, cast e curiosità

Giovedì 24 ottobre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Endless Love. La soap opera turca è proposta, sulla rete ammiraglia del Biscione, in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Endless Love 24 ottobre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nonostante il cambio di giorno di messa in onda, che dal venerdì è passata al giovedì, la serie continua ad ottenere buoni dati di ascolto. L’appuntamento di sette giorni fa, nonostante il record Auditel di Don Matteo su Rai 1, ha convinto due milioni e mezzo di telespettatori, per una share del 14,6%.

Endless Love 24 ottobre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, giovedì 24 ottobre, Emir effettua una serie di scoperte molto importanti. In particolare, l’uomo apprende che Asu ha mentito in merito a ciò che è accaduto la notte prima che si verificasse l’incidente. Al tempo stesso, Emir nutre il dubbio che Kemal sia riuscito, in qualche modo, a leggere ciò che Nihan ha scritto nel suo diario. Per tale motivo, decide di sbarazzarsene, gettandolo via.

Intanto, Emir, che sospetta che Kemal stia tramando qualcosa insieme a Nihan, decide di tenere sotto controllo la protagonista. Nella stanza di ospedale di quest’ultima posiziona un peluche, al quale ha nascosto una piccola telecamere. Grazie ad essa, ascolta una conversazione privata fra Nihan e Kemal.

Spoiler finale

In seguito, durante l’appuntamento di oggi della serie, in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, Kemal è sempre più arrabbiato contro Emir e medita la sua vendetta, cercando ogni modo possibile per distruggerlo. Leyla, intanto, ha un incontro con Emir e lo sorprende, in quanto gli comunica di aver deciso di cedergli la sua abitazione. La donna, in realtà, ha scelto di tenere le sue quote nel tentativo di aiutare Kemal dall’interno dell’azienda.

Endless Love 24 ottobre, il cast

