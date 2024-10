Reazione a Catena, la Sfida dei Campioni 2024: le squadre partecipanti

Da venerdì 25 ottobre inizia, su Rai 1, la Sfida dei Campioni 2024 di Reazione a Catena. Il game show, giunto alla sua ultima settimana di messa in onda, è condotto, come sempre, da Pino Insegno.

Reazione a Catena Sfida dei Campioni 2024, i preliminari

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre, la competizione parte con la fase dei preliminari. Nella consueta fascia oraria, dalle 18:45 alle 19:55 circa, due compagini al giorno si fronteggiano: il team vincitore ottiene l’accesso al torneo vero e proprio.

Esso prende il via domenica 27 ottobre ed è strutturato in dei faccia a faccia, ad eliminazione diretta. Dopo i quarti di finale, i protagonisti animano le semifinali ed, infine, la fine, in onda sabato 2 novembre. La squadra vincitrice si aggiudica la coppa e il titolo di campione del torneo 2024.

Nell’appuntamento domenicale è riaccolto Marco Liorni

I tanti appassionati di Reazione a Catena, durante la Sfida dei Campioni di domenica 27 ottobre, hanno la possibilità di ammirare nuovamente in studio Marco Liorni. L’amato conduttore, che ha guidato il game show dal 2019 al 2023, affianca per una serata il padrone di casa attuale, ovvero Pino Insegno, dando vita ad una inedita conduzione a due.

Liorni, con la sua partecipazione, ha un duplice ruolo. In primis ha il compito di presentare, al grande pubblico, i team che presenziano alla Sfida dei Campioni e che provengono dall’edizione dello scorso anno. Inoltre, fornisce qualche anticipazione in merito a L’Eredità, format che guida per la stagione consecutiva e che torna in onda da domenica 3 novembre.

Reazione a Catena Sfida dei Campioni 2024, quali sono le compagini protagoniste

Per l’edizione 2024, ai preliminari si confronto Le Blondie e I Meno Tre. La compagine che trionfa raggiunge, ai quarti di finale, Le Volta Pagina, Le Polposition e Le Senza Ghiaccio. I team che si contendono l’accesso al torneo, per ciò che riguarda la passata edizione, sono Gli Ultravioletta e I Tre Puntini. Il vincitore raggiunge gli amatissimi Le Amichette, Le Amiche in Onda e I Dai e Dai.

Quest’ultimo trio, composto da Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini, è originario di Livorno ed è quello campione in carica. Gli amici, nell’estate dell’anno scorso, sono riusciti a rimanere al vertice per 27 puntate, vincendo 80 mila euro. Tornati a giocare nella Sfida dei Campioni 2023, sono riusciti a sollevare il trofeo sconfiggendo, nella finalissima, Le Tre e Lode.