Before dal 25 ottobre su Apple TV: trama, cast e curiosità

Venerdì 25 ottobre, su Apple TV, è rilasciata alla visione Before. La serie tv è visibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

Before, regista e dove è girata

Before, oltre che in Italia, è rilasciata in tutti i paesi del mondo in cui il servizio di intrattenimento streaming è attivo. Appartenente al genere thriller psicologico, è realizzata dalle società Jennilind Productions, Vanessa Productions, Baltimore Pictures e CBS Studios. Fra i tanti produttori esecutivi che curano il progetto spiccano Sarah Thorp, Eric Roth e Billy Crystal.

Produzione originale degli Stati Uniti, l’ideatrice della serie è Sarah Thorp. Quest’ultima firma anche la sceneggiatura, in compagnia di Joseph Sousa e Howie Miller. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Adam Bernstein, Jet Wilkinson, David Petrarca, Emmanuel Osei-Kuffour e Zetna Fuentes.

Girata in varie località degli USA, la prima stagione è composta da un totale di dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. I primi due sono rilasciati venerdì 25 ottobre. I restanti, invece, sono trasmessi con cadenza settimanale, nelle giornate del venerdì. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, l’ultima puntata è visibile il 20 dicembre prossimo.

Before, la trama

Al centro di Before c’è Eli, psichiatra infantile interpretato da Billy Crystal. Il protagonista sta attraversando un periodo di vita decisamente complesso. Pochi mesi prima, infatti, l’amata moglie Lynn, una illustratrice, si è tolta la vita. Il suicidio della coniuge, arrivato all’improvviso, ha gettato nella disperazione il personaggio principale, al punto da convincerlo a ritirarsi, colpevolizzandosi per non aver saputo aiutare la moglie.

Spoiler finale

Eli, in Before, deve occuparsi del suo ultimo caso clinico. Il paziente è un bambino chiamato Noah, che è stato ritrovato mentre vagava da solo, con alcune vistose ferite. Ben presto, il piccolo mostra alcuni comportamenti decisamente strani ed inquietanti, quasi come se avesse dei poteri sovrannaturali. Eli scopre che il passato del piccolo potrebbe essere in qualche modo legato al suicidio dell’amata moglie. Fatto, questo, che lo destabilizza: è disposto a tutto pur di avere le risposte che cerca.

Before, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Before, serie tv le cui prime due puntate sono rilasciate, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di venerdì 25 ottobre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Apple TV.