Rai Premium manda in onda il film Innamorarsi a Marrakech. L’appuntamento è in prima serata sulla rete diretta da Roberta Enni.

La vicenda si svolge tra la Germania e il Marocco. Ed ha come protagonista una donna Saskia (Christina Plate) disegnatrice di moda che, molto giovane, ha conosciuto un uomo d’affari marocchino del quale è rimasta incinta, di nome Armine Baka (l’attore Erol Sander).

Innamorarsi a Marrakech – trama

La trama del film tv mostra come, molto presto il legame sentimentale tra i due si deteriora e l’uomo decide di lasciare l’Italia e ritornare nel suo paese di origine. Ma non sa che la sua compagna aspetta un figlio da lui. Saskia si ritrova cosi abbandonata a se stessa e deve crescere da sola, tra mille difficoltà, la sua bambina, Mira.

Passano gli anni. Oramai adolescente, Mira sa di suo padre ma non lo ha mai conosciuto. Di lui le restano solo i racconti sempre più radi e sbiaditi fatti dalla madre.Aumenta, per queste ragioni, dentro di lei il desiderio di sapere qualche notizia in più del genitore.

In particolare è affascinata dal mondo esotico del Marocco che avrebbe voluto da sempre visitare per scoprire in esso una parte fondamentale della propria identità e delle proprie radici.

Ma non ha mai voluto affrontare il viaggio per rispetto verso la madre. I rapporti tra lei e la genitrice, però, cominciano a incrinarsi. Un giorno, a seguito di un litigio, l’ennesimo ma dai toni molto più concitati, la giovane decide di andarsene.

Intraprende così quel viaggio in Marocco al quale aspirava da tempo. Mira, in effetti, è contraria al matrimonio della madre con un suo collega che comporterebbe anche il trasferimento a Monaco: la ragazza, come i coetanei della sua età non accetta un mutamento così radicale delle sue abitudini e della sua vita.

Il finale del film

Nel finale del film, il suo desiderio di conoscere suo padre e fargli sapere che ha una figlia, sembra sia prossimo ad avverarsi. Il progetto non sarà cosi facile da portare a compimento. Anche perché la madre è decisamente contraria.

La pellicola mescola i toni della commedia a quelli più seri dei matrimoni misti e si propone di offrire uno spaccato su una realtà molto sentita in tutta l’Europa.

Qui, naturalmente, molte situazioni vengono edulcorate dalle esigenze televisive e dal racconto basato principalmente sui buoni sentimenti. Ma la storia rappresenta anche una visione sulla società marocchina di oggi, in un contesto sociale più moderno. Innamorarsi a Marrakech è arrivato nelle sale nel 2011.



Il film è già stato trasmesso da Rai 1 in prima serata.