Analizziamo i momenti più trash della quattordicesima puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 24 febbraio si è concluso con la squalifica di Clizia Incorvaia, espulsa dal reality per aver pronunciato nei confronti di Andrea Denver frasi inaccettabili che alludevano al pentito di mafia Tommaso Buscatta. Andrea Montovoli, desideroso di riabbracciare i famigliari, ha scelto di ritirarsi dal gioco.

Inoltre due nuovi concorrenti sono entrati nella Casa del Grande Fratello. SI tratta di Valeria Marini e Sossio Aruta,ex corteggiatore di Uomini e donne.

Il televoto è attualmente aperto tra Sara, Teresanna, Asia e Fabio Testi. Lunedì prossimo il meno votato non verrà eliminato ma automaticamente sarà il primo candidato delle nomination successive.

GF Vip 4 momenti più trash quattordicesima puntata Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è stata protagonista di un fatto increscioso che ha sollevato le proteste anche dell’Arma dei Carabinieri. Dopo la nomination di venerdì, Clizia si è infuriata con Andrea Denver che l’aveva nominata. Il confronto tra i due in piscina è sfociato in un’accesa lite. L’ex moglie di Francesco Sarcina ha rivolto pesanti accuse al suo collega :” Sei un pentito, sei un criminale, sei un Buscetta”.

In merito a questo episodio il Grande Fratello ha deciso di espellere Clizia dal reality. Del tutto meritata la squalifica per affermazioni decisamente inopportune e fuori luogo.

La mafia non è un gioco ma un cancro sociale, contro il quale non bisogna mai smettere di combattere. Ricordiamo ai lettori che Tommaso Buscetta, scomparso nel 2000, è stato un membro di Cosa Nostra. Passato alla storia come il primo pentito di mafia, scelse di collaborare con Giovanni Falcone per svelare i meccanismi dell’organizzazione criminale.

GF Vip 4 Antonio Zequila

Antonio Zequila, etichettato come il gran seduttore, sta diventando il Re del due di picche. Siamo ormai abituati ai suoi racconti fantasiosi di cui sono protagoniste le tante donne conquistate grazie ad un fascino che diventa sempre più kitsch.

Peccato che sia stato più volte smentito.L’ultima, in ordine di tempo, è stata Adriana Volpe. Zequila ha ricordato un loro presunto flirt, risalente a più di vent’anni fa. Ma la conduttrice ha ribadito con forza e toni decisi, di non aver mai condiviso nulla con Zequila. Salvo, forse, un caffè.

Zequila non demorde e il suo prossimo obiettivo è conquistare Sara Soldati. Paola Di Benedetto, però, gli ricorda che la differenza di età è abbastanza elevata e per tale motivo non ha chances.

Ferito nell’ego, si è rivolto alla coinquilina con toni aggressivi che smentiscono l’immagine di elegante tombeur de femme con cui pretende di accreditarsi.

E’ talmente imprigionato nel suo personaggio che ormai non riesce più a liberarsene, qualunque sia la trasmissione a cui partecipi. Si ricordi, ad esempio, L’Isola dei Famosi.

Sembra una clausola contrattuale: per aumentare l’audience, in ogni puntata deve svelare una presunta love story con una donna famosa. Poca fantasia, molta prevedibilità.