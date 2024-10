L’Eredità 2024-2025, le novità: le professoresse, i nuovi giochi e quando in onda

A partire da domenica 3 novembre, su Rai 1, esordisce l’edizione 2024-2025 de L’Eredità. Il game show, prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia, è visibile tutti i giorni, dalle 18:45 circa.

L’Eredità 2024-2025, confermato Marco Liorni

La prima, graditissima conferma nell’edizione 2024-2025 de L’Eredità riguarda la conduzione. Per il secondo anno di fila, infatti, il padrone di casa dello show è Marco Liorni. Il suo ritorno al timone del game show è quasi scontato, visti gli ottimi ascolti ottenuti nella passata stagione televisiva.

L’edizione che si è conclusa in primavera è stata la più vista degli ultimi quattordici anni. Se si considerano i dati Auditel del segmento L’Eredità, le puntate hanno convinto una media di 4,3 milioni di telespettatori, per una share del 26,3%. Gli appuntamenti più visti hanno superato in maniera agevole i 5,3 milioni di telespettatori, con picchi vicini ai 6 milioni di spettatori con oltre il 31,1% di share.

Le nuove professoresse

Al fianco di Marco Liorni, durante L’Eredità 2024-2025, ci sono due nuove professoresse. La prima è Greta Zuccarello. Quest’ultima è originaria di Treviso, dove è nata nel 1996. Non è un volto del tutto nuovo per la televisione italiana. Danzatrice, ha partecipato al corpo di ballo di Ciao Darwin e, a maggio, è stata fra i naufraghi de L’Isola dei Famosi.

La seconda professoressa del programma è Linda Pani. Nata a Venezia nel 1999, studia danza da vari anni e, nel 2017, ha partecipato a Miss Italia, ottenendo la fascia di Miss Italia Social. Speaker su Radio 105, in passato ha recitato in numerosi film e fiction italiane, fra cui Luce dei tuoi occhi ed Eppure cadiamo felici.

L’Eredità 2024-2025, il ritorno di Continua tu

Ne L’Eredità 2024-2025 vi sono delle novità per ciò che concerne il regolamento. A dare vita al gioco vi è la manche Continua tu. Si tratta di un ritorno ed obbliga i concorrenti a realizzare, in pochi secondi, una serie di abbinamenti corretti. Per arricchire il Triello di colpi di scena e strategie di gioco sono introdotte le Domande Pigliatutto.

Alla fine, il giocatore che è riuscito ad avere la meglio nelle varie prove può affrontare la Ghigliottina. Il meccanismo di funzionamento del gioco finale, simbolo del game, non dovrebbe avere nessuna modifica. Nella scorsa stagione, in ben venti occasioni è stata fornita la risposta corretta. A tal proposito, Daniele Alesini è il concorrente ad aver portato a casa la somma in denaro più alta. Grazie a due vittorie, infatti, ha ottenuto un montepremi di 285 mila euro.