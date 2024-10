I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente, la prima puntata: trama, cast e curiosità

Lunedì 28 ottobre, su Rai 1, è in onda la prima puntata de I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente. La fiction con protagonista Elena Sofia Ricci è visibile dalle 21:25 circa.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente, regista e dove è girata

Tratta dall’omonimo romanzo scritto da Ilaria Tuti, la serie è una produzione originale di Rai Fiction. Essa ha realizzato il prodotto in collaborazione con Publispei. Fondamentale, per la riuscita finale del lavoro, anche il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Coloro che firmano il soggetto di serie sono Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Vittoria Benedetti e Valerio D’Annunzio. La regia, invece, è di Kiko Rosati. La fiction è composta da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Rai 1 trasmette le prossime due nel prime time di martedì 29 e lunedì 4 novembre. Le riprese si sono svolte in Friuli Venezia Giulia.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente, la trama

Al centro de I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente vi è il ritrovamento del corpo senza vita di una poliziotta. La vittima si chiama Marta Trevisan e, in apparenza, si è tolta la vita sparandosi un colpo di pistola al cuore. La protagonista, non appena giunta sul posto, analizza la scena del crimine e si convince che non si tratti di un gesto volontario, ma di un omicidio camuffato da suicidio.

Spoiler finale

Teresa Battaglia, nell’appuntamento che apre la stagione, dimostra effettivamente che si tratta di omicidio. Marta, poco prima di essere uccisa, stava indagando sul caso del padre, accusato di aver tolto la vita all’amante Hannah. L’inchiesta per far luce sull’omicidio di Marta, però, è decisamente molto complessa e si intreccia con la storia di un quadro perduto da tempo e che era in possesso della vittima. L’opera d’arte si chiama Ninfa dormiente ed ha due particolarità: è dipinto con sangue umano e raffigura il volto di una giovane donna, il cui nome è andato perduto.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente, serie tv al via lunedì 28 ottobre dalle 21:20 circa su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.