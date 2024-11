Reazione a Catena 2024, i Dai e Dai si confermano i supercampioni: quanto hanno vinto

Sabato 2 novembre, dalle 18:45 circa su Rai 1, i Dai e Dai si sono confermati i supercampioni di Reazione a Catena 2024. Al timone della puntata, come sempre, c’è Pino Insegno.

Reazione a Catena 2024 Dai e Dai, chi sono i supercampioni

I Dai e Dai, vincitori del Torneo dei Campioni di Reazione a Catena 2024, è una compagine animata da Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini. I tre sono molto amici e provengono da Livorno. Hanno esordito nello show lo scorso anno, nell’estate del 2023. Sin da subito, grazie alla loro bravura, sono entrati nel cuore dei telespettatori. Il team è rimasto al vertice del quiz per circa un mese, vincendo una somma complessiva superiore agli 80 mila euro.

Nella finale di sabato 2 novembre, i Dai e Dai hanno affrontato Le Volta Pagina. Rosa, Antonella ed Anna Laura è stata la compagine migliore dell’edizione 2024 di Reazione a Catena. Rimaste in onda per circa un mese, le tre giocatrici si sono ritirate per motivi lavorativi. In totale, grazie all’esperienza, hanno vinto più di 300 mila euro.

Come è andato il confronto

Il faccia a faccia fra i Dai e Dai e Le Volta Pagina è stato dominato dai primi. I tre, infatti, hanno fornito numerose risposte esatte, riuscendo in questo modo ad accumulare un jackpot 90 mila euro. Le sfidanti si sono fermate a quota 51 mila euro, motivo per il quale hanno affrontato la Zot. Tuttavia, non sono riuscite a sfruttare l’occasione, non risolvendo la catena di parole e perdendo cinque secondi di tempo per L’intesa vincente.

In essa, Le Volta Pagina hanno commesso vari errori, fermandosi a quota nove punti. I Dai e Dai, invece, hanno collezionato dodici risposte corrette, ottenendo il titolo di Supercampioni di Reazione a Catena.

Reazione a Catena 2024 Dai e Dai, la vincita al gioco finale

I Dai e Dai, a Reazione a Catena del 2 novembre, sono giunti a L’Ultima catena con un montepremi molto alto, di 179.750 euro. Una cifra, questa, che i tre hanno dimezzato una sola volta a quota 89.875 mila euro. Simone, Marco e Simone hanno dovuto individuare la parola corretta con Se iniziale ed I finale, da associare a Cinque.

Dopo qualche secondo di riflessione, il trio ha deciso, con coraggio, di puntare tutto sulla parola Sensi, senza dunque acquistare il terzo elemento e lasciando intatto il proprio montepremi. Tale scelta si è rivelata essere corretta: i campioni hanno chiuso l’esperienza con una vittoria.