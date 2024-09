Reazione a Catena, Le Volta Pagina il 24 settembre vincono 126 mila euro: chi sono e statistiche

Martedì 24 settembre, nella puntata di Reazione a Catena, Le Volta Pagina hanno ottenuto una vincita record. Le tre campionesse, infatti, sono riuscite a portare a casa 126 mila euro.

Reazione a Catena Le Volta Pagina 24 settembre, da quanto sono campionesse

Le Volta Pagina sono le campionesse di Reazione a Catena oramai da settimane. Il trio, formato da Rosa, Antonella e Maria Laura, ha esordito nel quiz del preserale di Rai 1 lo scorso sabato 7 settembre, quando erano riuscite ad avere la meglio su I Made in Meda.

Sin da subito, le nuove campionesse si sono dimostrate molto brave. Quella di ieri è stata la diciassettesima partita consecutiva da leader dello show. Un dato, questo, che rende tale compagine la più longeva della stagione del game, che specie nella prima parte ha un po’ sofferto la mancanza di team in grado di rimanere al vertice del programma per più di due giorni di fila.

Chi sono Rosa, Antonella e Maria Laura

Rosa, Antonella e Maria Laura sono originarie dell’Emilia Romagna. In particolare, le tre vivono a Reggio Emilia. Nella varie serate non hanno fornito ulteriori dettagli in merito alla loro vita privata, né in merito ai loro lavori. Quel che è certo è che hanno deciso di utilizzare questo nome in onore della loro grande passione per il mondo della lettura. Come hanno tenuto a sottolineare durante il loro esordio, tutte e tre amano leggere qualsiasi tipo di tomo.

Durante l’appuntamento del 24 settembre di Reazione a Catena, Le Volta Pagina hanno dovuto affrontare Le Luiselle, ovvero Paola, Letizia e Luisa. Queste ultime sono state abbastanza brave, soprattutto nelle primissime manche del gioco. Ne L’Intesa vincente, però, hanno palesato qualche titubanza di troppo e, alla fine, hanno chiuso con quattro parole indovinate. Molto meglio hanno fatto Maria Laura, Rosa ed Antonella, che con i loro undici punti sono riuscite a difendere ancora il titolo.

Reazione a Catena Le Volta Pagina 24 settembre, il gioco finale e quanto hanno vinto

Nel gioco finale, al quale sono giunte con 126 mila ero, Le Volta Pagina sono riuscite a fornire le risposte corrette senza commettere neanche un errore e, soprattutto, senza utilizzare i due jolly a disposizione. Così, hanno potuto acquistare il terzo elemento senza ridurre il jackpot. Le campionesse hanno dovuto individuare il termina vincente con No iniziale ed E finale, da associare ad Appello e a Valore. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato su Nominale, vincendo in tal modo 126 mila euro. Grazie a tale cifra, Le Volta Pagina hanno ottenuto un montepremi totale (ancora provvisorio) di poco superiore ai 249 mila euro.