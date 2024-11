La Talpa 2024, la prima puntata: sospetti su Marco Melandri, battibecco Gilles Rocca-Marina La Rosa

Martedì 5 novembre, su Canale 5, è in onda la prima puntata de La Talpa 2024. Il programma, novità assoluta dei palinsesti della rete ammiraglia del Biscione, prende il via alle 21:20 circa, subito dopo la fine di Striscia la Notizia.

La Talpa 2024 prima puntata, sospetti su Marco Melandri

Al timone de La Talpa, che torna in programmazione dopo numerosi anni di assenza, c’è la conduttrice Diletta Leotta. Per quest’ultima, da anni volto degli approfondimenti dedicati alla Serie A, si tratta del primo e vero impegno da padrona di casa di uno show televisivo su una rete generalista. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format in streaming ed on demand su Mediaset Infinity. Tramite la piattaforma, i telespettatori hanno la possibilità di assistere a clip in anteprima e a contenuti extra, che non saranno mandati in onda in televisione.

Nelle varie puntate de La Talpa, i concorrenti in gara devono affrontare numerose prove, con le quali sono analizzate le loro capacità fisiche e psichiche. In apertura del primo appuntamento, tutti i partecipanti devono sottoporsi ad un test. In esso, vi sono delle domande grazie alle quali i vip devono rispondere per farsi conoscere meglio, sia dal pubblico a casa che dai loro colleghi partecipanti.

In occasione di tale sfida sorgono le prime tensioni. Marco Melandri, noto pilota automobilistico, non sembra intenzionato a rispondere ad alcuni quesiti, anche a costo di penalizzare il resto del gruppo. Fatto, questo, che non piacerà ai protagonisti, che iniziano a sospettare di lui.

Gilles Rocca contro Marina La Rosa

In seguito, attraverso le clip di anticipazione della prima puntata de La Talpa 2024, è possibile assistere alle prime tensioni nate fra i protagonisti. In particolare, l’attore Gilles Rocca non ha nascosto di provare antipatia nei confronti di Marina La Rosa, criticata per il suo atteggiamento. La concorrente, a sua volta, ha attaccato l’attore, in quanto “troppo egoriferito“.

Come già annunciato dalla conduttrice, in questa edizione non sarà presente uno studio. Gli appuntamenti, infatti, si svolgono in due ambienti differenti. Da una parte c’è la Corte delle spie, dove i concorrenti interagiscono con Diletta Leotta. Inoltre, c’è la Villa delle spie, dove invece vivono i partecipanti.

La Talpa 2024 prima puntata, i concorrenti

Di seguito i concorrenti che partecipato a La Talpa, la cui prima puntata è in onda oggi, martedì 5 novembre, dalle ore 21:25 circa su Canale 5.