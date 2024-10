La Talpa 2024, il cast: fra i concorrenti Muller-Peparini, Gilles Rocca ed Elisa Di Francisca

Domenica 20 ottobre, a Verissimo, Diletta Leotta ha presentato ufficialmente l’edizione 2024 de La Talpa. Lo storico gioco torna in programmazione tv su Mediaset a partire dalle prossime settimane.

La Talpa 2024, le parole della padrona di casa

Diletta Leotta, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha mostrato grande entusiasmo in vista dell’imminente inizio de La Talpa 2024. Come era già stato comunicato in precedenza dal Pier Silvio Berlusconi, si tratta di un’edizione completamente rinnovata rispetto al passato. In primis perché i contenuti, fatta eccezione per lo svelamento finale, andranno in onda in anteprima e in esclusiva prima su Mediaset Infinity e, solo in un secondo momento, su Canale 5.

Inoltre, non ci sarà un vero e proprio studio. A tal proposito, Leotta afferma: “Non ci sarà uno studio, ma la Corte delle spie, dove i concorrenti avranno l’interazione con me. Inoltre, c’è la Villa delle spie, dove invece vivono i partecipanti“. Durante la lunga intervista, né Toffanin né Leotta hanno annunciato la data esatta nella quale prenderà il via lo show.

Le donne del cast

Per ciò che concerne il meccanismo di funzionamento, l’intera edizione si concentra sulla caccia alla talpa. Essa corrisponde ad uno degli sfidanti in gara. A tal proposito, il cast è composto da dieci concorrenti, metà donne e metà uomini. Cominciando dalle prime, è coinvolta Elisa Di Francisca, schermitrice campionessa nella specialità del fioretto, con la quale ha vinto ben due medaglie d’oro olimpiche.

Spazio a Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia ed ultimamente coinvolta in qualità di opinionista in numerosi format Mediaset, da Pomeriggio Cinque a Mattino Cinque. C’è la modella ed attrice Orian Ichaki, seguita da 50 mila persone sui social ed ex Madre Natura dell’ultima edizione di Ciao Darwin. Poi c’è Lucilla Agosti, attrice e conduttrice che in passato ha lavorato a format come Mistero e Distretto di Polizia 10. Infine, spazio a Marina La Rosa, attrice nota soprattutto per aver gareggiato nella prima edizione del Grande Fratello.

La Talpa 2024, il cast maschile

Per ciò che concerne il cast maschile, a La Talpa 2024 c’è Marco Melandri, leggenda del motociclismo italiano. Presente Gilles Rocca, in passato fra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Atteso Alessandro Egger, modello ed attore. Infine, c’è Andrea Preti, interprete noto per aver lavorato a Furore. A loro si aggiunge la coppia Andreas Muller e Veronica Peparini, che si fronteggiamo come unico concorrente.

Parlando de La Talpa 2024, la conduttrice Leotta aggiunge: “Ci sarà una parte di spionaggio, dove si cerca di capire chi è la Talpa. C’è una parte di azione pura, fatta di missioni e sfide al limite della sopportazione umana. Infine, c’è una parte più emotiva“.