The Voice Kids 2024, il 15 novembre su Rai 1 al via la nuova edizione: giudici e regolamento

Venerdì 15 novembre, su Rai 1, prende il via l’edizione 2024 di The Voice Kids. Il programma è in onda in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

The Voice Kids 2024, al timone Antonella Clerici

Quella al via oggi è, per The Voice Kids, la terza edizione. Le prime due sono andate in onda lo scorso anno, rispettivamente a marzo ed a novembre. Prodotto da Fremantle Italia in collaborazione con la Direzione Rai Intrattenimento Prime Time, gli appuntamenti sono visibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Al timone di The Voice Kids 2024 torna Antonella Clerici. Quest’ultima, volto di punta dell’intrattenimento daytime della rete ammiraglia della TV di Stato, è la padrona di casa del format sin dal suo debutto. Inoltre, è la presentatrice di tutti gli altri spin off del titolo, ovvero The Voice of Senior e The Voice Generations. La regia dello show è di Sergio Colabona.

Il regolamento del programma

Non cambia il meccanismo di funzionamento di The Voice Kids. Allo show possono partecipare tutti i ragazzi che hanno un’età compresa fra i 7 e i 14 anni. La prima fase, al via con la puntata di oggi, venerdì 15 novembre, è quella delle Blind Auditions. In essa, i quattro giudici del programma sono girati di spalle rispetto al palco e, dunque, non vedono la persona che in quel momento sta cantando. Durante l’esibizione, se i coach apprezzano il talento udito premono il famigerato tasto rosso e girano la sedia. Qualora più giurati decidessero di girare la sedia, il partecipante dovrà decidere la squadra con la quale affrontare l’avventura televisiva.

In seguito, The Voice Kids 2024 va avanti con le Battles. I concorrenti che hanno superato le audizioni si sfidano fra loro in alcuni duelli. Al termine di questi, ognuno dei quattro giudici deve selezionare gli artisti meritevoli della finale. In essa, salgono sul palco tutti gli artisti, accompagnati da ospiti e dagli stessi giudici. Il pubblico in studio, alla fine, ha il compito di votare il nome della persona vincitrice.

The Voice Kids 2024, chi sono i coach

Sono quattro i coach protagonisti di The Voice Kids 2024. In tale ruolo, in particolare, sono confermati tutti i quattro volti già presenti l’anno scorso. In primis ci sono Loredana Bertè e Clementino, rispettivamente trionfatori della prima e seconda edizione grazie agli artisti Melissa Agliottone e Simone Grandi. A loro si unisce, ancora una volta, Gigi D’Alessio. Infine c’è Arisa, protagonista per il secondo anno di fila, dopo aver sostituito i Ricchi e Poveri.