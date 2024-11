Il castello delle cerimonie, la puntata del 15 novembre: il compleanno di Matteo

Venerdì 15 novembre è in onda, su Real Time, un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Il programma, come sempre, è visibile in seconda serata, prendendo il via subito dopo la fine della puntata di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 15 novembre, il compleanno di Matteo

Il castello delle cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Con l’appuntamento odierno procede l’ottava edizione del format, che è composta da un totale di quindici puntate inedite. Ognuna di queste ha una durata di circa 30 minuti ed è resa disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Le puntate sono ambientate nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nel corso della puntata sono mostrati i festeggiamenti per il compleanno di Matteo.

Le parole del festeggiato

Matteo, durante Il castello delle cerimonie di oggi, venerdì 15 novembre, ha deciso di celebrare il suo 50esimo compleanno nella suggestiva location del castello. Il protagonista, in particolare, afferma: “Sono originario della Puglia, in particolare vengo da Cerignola. Mi sono sposato una bellissima ragazza della Slovacchia, mi chiamo Matteo e sono nato anche nel giorno di San Matteo. Quando ho espresso la volontà di fare una grande festa di compleanno, mia moglie ha suggerito di effettuare il party nel castello, essendo un suo desiderio oramai da tempo. Si tratta di una sorta di festa doppia, che merita un divertimento quadruplo“.

Jana, la coniuge, aggiunge: “Sognavo di vedere il castello, ci tenevo tantissimo e per Matteo è stata un’occasione di accontentarmi“. Matteo, a sua volta, confessa: “Mia moglie è meravigliosa, ci siamo conosciuti ventitré anni fa, quando lei è venuta in Italia ed ha iniziato a lavorare nell’azienda della mia famiglia. Quando l’ho vista mi sono innamorato subito“.

Il castello delle cerimonie 15 novembre, le richieste dei protagonisti

Matteo e Jana, accompagnati dai loro due figli, raggiungono la location per il primo sopralluogo. In tale occasione, durante l’appuntamento del 15 novembre de Il castello delle cerimonie, parlano con Matteo Giordano, al quale fanno delle richieste ben specifiche: “Vorremmo un menù stile matrimonio, con tante pietanze e nel segno dell’abbondanza. Vorremmo le linguine all’astice, che per noi sono una sorta di tradizione. Prima dell’antipasto, inoltre, vorremmo mangiare del pesce crudo“. Immancabile, infine, l’intrattenimento musicale: la festa è arricchita dalle esibizioni di due cantanti.