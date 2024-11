Dinner Club, terza edizione dal 21 novembre su Amazon Prime Video: fra gli ospiti Emanuela Fanelli

Giovedì 21 novembre, su Amazon Prime Video, debutta la terza edizione di Dinner Club. Il nuovo capitolo del programma è rilasciato, dalla piattaforma di intrattenimento streaming, a partire dalle ore 09:00.

Dinner Club terza edizione, chi sono gli autori

La terza edizione di Dinner Club è una produzione originale italiana, firmata dalla Banijay Italia. Tale società l’ha realizzata per conto di Amazon MGM Studios. Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte nella scorsa primavera, in varie località d’Italia.

Le puntate di Dinner Club 3, oltre che nel nostro paese, sono rilasciate negli oltre 240 Stati del mondo in cui la piattaforma OTT è attiva. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura dei nuovi appuntamenti sono Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti. Coloro che sono presenti dietro la macchina da presa dello show sono Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Il conduttore e gli ospiti fissi

Non cambia il meccanismo di funzionamento della terza edizione di Dinner Club. In ogni appuntamento, il conduttore viaggia insieme a vari concorrenti vip, recandosi in alcune delle zone più belle dell’Italia. Al centro del racconto, questa volta, vi sono i territori dell’Appia antica.

I protagonisti, nel viaggio, scoprono le preparazioni tipiche. Alla fine, si ritrovano tutti insieme nel Dinner Club, all’interno del quale cenano intorno a un tavolo, tra racconti, aneddoti e tante risate.

Non cambia il padrone di casa dello show. Al timone torna Carlo Cracco, pluripremiato chef, nonché volto molto noto della televisione italiana, soprattutto grazie al ruolo ricoperto per anni di giudice di MasterChef Italia. Al suo fianco, il padrone di casa può contare sulla presenza dei soci onorari del Dinner Club. Si tratta degli attori Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, che con la loro verve garantiranno i momenti comici. Entrambi provengono dalle stagioni precedenti del format. Ferilli, in particolare, ha debuttato in quella d’esordio, mentre Albanese era fra i protagonisti del secondo capitolo.

Dinner Club terza edizione, gli ospiti

In compagnia di Carlo Cracco, di Sabrina Ferilli e di Antonio Albanese, durante gli appuntamenti della terza edizione di Dinner Club vi sono tre ospiti. Il primo è l’attore e regista Christian De Sica, che in carriera ha vinto due David di Donatello e un Nastro d’argento.

Spazio a Rocco Papaleo, regista ed in passato impegnato in una tournée teatrale con la commedia intitolata L’ispettore generale, scritta nell’800 da Nikolaj Gogol. Infine, partecipa alle varie puntate l’attrice e comica Emanuela Fanelli, nel cast di pellicole pluripremiate come Siccità e C’è ancora domani, grazie alla quale ha vinto un David di Donatello.