Stasera in tv giovedì 21 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 21 novembre 2024. Su Rai3, il people show di Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Su Rai1, alle 21.30, la 5° puntata della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta. Martini (Eugenio Mastrandrea) è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere e cerca di farla ragionare. Intanto Vittoria, l’ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano l futuro sposo poco prima della cerimonia.

Su Rai2, alle 21.20, il programma Delitti in famiglia. “Il caso Poggi”. Il 13 agosto 2007 la 26enne Chiara Poggi viene trovata senza vita nella sua villetta di Garlasco (Pavia). Nonostante i molti errori commessi nelle prime fasi di indagine, è sul fidanzato della vittima, Alberto Stasi, che si concentrano i sospetti. Stefano Nazzi ricostruisce l’intera vicenda.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Nell’imprevedibile show di Geppi Cucciari non mancano mai i cosiddetti “competenti”, che rispondono a domande sulle proprie materie. Tra gli altri, Andrea Maggi, che dopo la prima puntata ha scritto sui social: “Non vedevo l’ora di tornare in piccionaia a fare il Minosse della grammatica”.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Muti prova Nabucco. Magistrale retroscena del Nabucco di Verdi che guida il pubblico al cuore dell’opera italiana, concentrandosi sui suoi momenti chiave, attraverso lo sguardo e l’esperienza di uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, Riccardo Muti.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. L’infaticabile Paolo Del Debbio affronta un altro giovedì di fuoco, che comincia alle 20.30 con la puntata quotidiana di “4 di sera” e prosegue in prima serata con la lunga diretta del suo programma settimanale, in onda con successo dal 7 marzo 2019. In primo piano, come sempre, politica e società.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Asu spinge Tarik a incastrare Gurcan, facendolo apparire come il vero colpevole. Nel frattempo, Zehir scopre l’indirizzo di Gurcan; quando Kemal (Burak Ozcivit) e Nihan arrivano sul posto scoprono che Tarik li ha preceduti, ha messo un bavaglio all’uomo e ora lo tiene in ostaggio.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le iene presentano: Inside. Quello di stasera e tutti li altri approfondimenti curati dalle Iene sono sempre disponibili in streaming free su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale iene.mediaset.it. Tra le puntate più viste, le due sulla strage di Erba curate da Antonino Monteleone, che mettono in dubbio la colpevolezza di Rosa e Olindo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Tra conferme e sorprese, le elezioni in Emilia-Romagna e Umbria, ma anche le presidenziali negli Stati Uniti, hanno ridisegnato la mappa degli equilibri politici in Italia. Corrado Formigli prova a valutare gli scenari futuri.

Su Nove, alle 21.30, il reality Il contadino cerca moglie. Loris ha 48 anni, arriva da una famiglia di produttori di frutta a Carpineta. E’ il concorrente più anziano della nuova stagione del reality condotto da Gabriele Corsi. Questa sera nuova puntata in caccia dell’anima gemella.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Crack addicts: La Dottoressa Scrocchiaossa – “Tremori involontari”. Con metodi chiropratici innovativi, la Dottoressa Alessandra Colòn e il suo staff, unico nel suo genere, affrontano ogni giorno le condizioni fisiche più estreme e debilitanti.

I film di questa sera giovedì 21 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jason Statham, Jennifer Lopez. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie.

Su Rai Movie, alle 21.20, il film giallo del 2019, di Rian Johnson, Cena con delitto – Knives out, con Daniel Craig. Un ricco e anziano romanziere viene trovato morto nella sua villa dopo una grande festa. Sembrerebbe un suicidio, ma l’investigatore Blanc ha dei dubbi e interroga i familiari.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2009, di Roland Emmerich, 2012, con John Cusak, Amanda Peet. Nel 2012, le potenze mondiali si preparano ad affrontare la distruzione naturale della Terra. Lo scrittore Jackson Curtis intuisce la tragedia e cerca di mettere in salvo i figli.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1997, di Richard Donner, Arma letale 4, con Mel Gibson, Danny Glover. Gli inseparabili poliziotti Riggs e Murtaugh sono alle prese con un traffico di immigrati clandestini, controllato da un’organizzazione criminale cinese. Ma i loro guai non finiscono qui.

Stasera in tv giovedì 21 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Stefano Mordini, Race for Glory: Audi Vs. Lancia, con Daniel Bruhl, Riccardo Scamarcio. La storica rivalità tra l’imbattibile squadra tedesca dell’Audi guidata da Roland Gumpert e quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio, ai Mondiali di Rally del 1983.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Claudio Cupellini, La terra dei figli, con Leon de la Vallée. In un mondo post-apocalittico, un adolescente sfida ogni pericolo per trovare qualcuno che sappia leggere un quaderno dove sono scritti tutti i pensieri di suo padre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Chad Stahelski, John Wick 4, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne. John Wick trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Prima di guadagnare la libertà deve, però, affrontare molti ostacoli e un nuovo nemico che ha potenti alleanze nel mondo.