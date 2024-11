Belve, il 19 novembre al via la nuova edizione: ospit Venier, Scamarcio, Flavia Vento

Martedì 19 novembre, su Rai 2, prende il via la quarta edizione di Belve. Il programma, come negli scorsi anni, è proposto dalla seconda rete della TV di Stato in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Belve 19 novembre, la conduttrice ed il cast fisso

Rispetto alla scorsa edizione, in quella al via il 19 novembre non sono attese particolari novità. Prodotta dalla società di realizzazione Fremantle Italia, al timone dello show c’è, come sempre, Francesca Fagnani.

Quest’ultima è la conduttrice del format sin dal suo debutto, avvenuto su NOVE nel 2018. Fagnani, inoltre, figura anche nell’elenco delle ideatrici del programma, in compagnia di Irene Ghergo. Ogni puntata ha una durata di circa due ore. Oltre che su Rai 2, è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Gli ottimi ascolti della scorsa edizione

Non cambia la formula di Belve, che si è rivelata essere vincente nelle scorse edizioni. Francesca Fagnani, ogni settimana, intervista tre o quattro ospiti vip. Essi, nel faccia a faccia, raccontano la loro vita privata e la loro carriera senza alcun filtro. Confermato il contributo delle Eterobasiche, duo composto da Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani molto noto sui social.

La speranza di Rai 2, probabilmente, è quella di replicare gli ottimi ascolti ottenuti nella scorsa edizione. Essa, composta da cinque puntate, ha convinto una media di 1,8 milioni di telespettatori, per una share del 10,81%. Si tratta del dato più alto mai ottenuto dal format da quando è in onda.

Belve 19 novembre, gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata di Belve, visibile il 19 novembre, è accolta in qualità di ospite Mara Venier. La conduttrice, da anni, è uno dei volti di punta dell’intrattenimento della TV di Stato, conducendo con successo Domenica In. Inoltre, poche settimane fa, ha debuttato con Le stagioni dell’amore, visibile il sabato pomeriggio, dalle ore 14:00 alle 15:00.

In seguito, Francesca Fagnani ha un lungo colloquio con l’attore Riccardo Scamarcio. Quest’ultimo è da qualche settimana al cinema con il film Modì Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp e nel quale ha recitato insieme ad Al Pacino. Inoltre ci sarà Flavia Vento, da tempo lontana dalle telecamere.

Infine, rimane il riserbo in merito alla eventuale presenza di Andrea Giambruno. Il giornalista, lo scorso anno, è finito al centro di una polemica dopo la pubblicazione di alcuni fuori onda, nei quali si è lasciato andare a frasi volgari e sessiste rivolte ad alcune colleghe. In seguito alle polemiche, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’epoca sua compagna, ha deciso di interrompere la relazione.