This is me, la prima puntata del 20 novembre: Silvia Toffanin celebra i talenti di Amici

Mercoledì 20 novembre debutta, su Canale 5, lo show This is me. Si tratta di una delle novità dei palinsesti della rete ammiraglia del Biscione, che la propone a partire dalle ore 21:20 circa.

This is me, al timone Silvia Toffanin

Al timone di This is me c’è Silvia Toffanin. Quest’ultima è da anni uno dei volti di punta di Mediaset, dove è la padrona di casa di Verissimo, programma di interviste in onda nel pomeriggio del sabato e della domenica. Per Toffanin si tratta di uno dei suoi primi impegni da presentatrice in prima serata.

Silvia Toffanin, al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, dichiara: “L’emozione per questo esordio è grande, e l’obiettivo è fare prima di tutto un programma che intrattenga e diverta il pubblico e restituisca la fiducia che Maria De Filippi ha riposto in me. Ho sempre detto che Verissimo per me era abbastanza, ma questa era una proposta che non potevo non accettare e che mi rende felice”.

Come funziona il format

This is me è una produzione originale della Fascino PGT, società di proprietà di Maria De Filippi. La regia è a cura di Andrea Vicario, mentre la direzione artistica è di Stephane Jarny, che già da qualche anno riveste tale ruolo nel Serale di Amici.

This is me è composto da tre prime serate evento. Esse, salvo modifiche di palinsesto, sono visibili con cadenza settimanale, nel prime time del mercoledì di Canale 5. Lo show è nato con l’obiettivo di celebrare i tanti talenti, sia del canto che del ballo, che sono stati lanciati da Amici. Nell’insieme delle puntate salgono sul palco oltre 60 ospiti.

This is me, gli ospiti della prima puntata

Nel corso della prima puntata di This is me, la padrona di casa Silvia Toffanin accoglie alcuni degli attuali professori del talent. Come riporta il portale Superguida TV, per il canto, in particolare, ci sono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Per il ballo, invece, sono coinvolti Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

In seguito, è dato spazio a molti talenti lanciati dal programma. Fra gli altri, Toffanin presenta le performance di Stash dei The Kolors e di Irama, mentre per la danza ci sono Elena D’Amario e Serena Carella. Inoltre, c’è l’attrice Diana Del Bufalo. Essi si esibiscono accompagnati da grandi nomi dello spettacolo italiano, tra cui Raf ed Ermal Meta. In programma, infine, un momento comico, firmato dall’imitatore Francesco Cicchella, già in passato ospite al Serale.