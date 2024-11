Amici, la puntata pomeridiana del 3 novembre: le sfide di Luk3 e Teodora, ospite Ghali

Domenica 3 novembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento pomeridiano di Amici. Il talent show, giunto alla sesta puntata della nuova edizione, è condotto da Maria De Filippi. L’orario di inizio del programma è previsto alle 14:00.

Amici 3 novembre, le sfide di Teodora e Luk3

Nel corso della puntata di Amici di domenica 3 novembre, la padrona di casa è supportata in studio dai consueti professori. Per il canto ci sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Per ciò che concerne il ballo, invece, la conduttrice dà spazio ad Alessandra Celentano, ad Emanuel Lo ed alla novità di questa edizione, ovvero Deborah Lettieri. L’appuntamento, oltre che in televisione, è visibile in diretta streaming ed on demand tramite Mediaset Infinity e Witty TV.

Come da tradizione, anche ad Amici del 3 novembre si disputano due gare. In particolare, i concorrenti di ballo e di canto che sono arrivati ultimi la scorsa settimana sono chiamati, oggi, a difendere il proprio banco. Come riporta il portale Superguida TV, la ballerina Teodora affronta Mattia: a giudicare la prova c’è Garrison Rochelle. Per il canto, Luk3 sfida Mattia, conosciuto con il nome d’arte Saturno. Il giornalista Paolo Giordano decide il destino dei ragazzi.

Le classifiche

In seguito, la produzione ha deciso di ricordare a tutti gli allievi le regole da rispettare all’interno del loft. Fra loro, però, c’è qualcuno che non sembra rispettarle. Si tratta di TriGNo, che per punizione rischia la squalifica. Michelangelo e Noemi, poi, sono chiamati in studio per ascoltare tutte le performance canore e formulare la classifica finale. Oriella Dorella, invece, è l’esperta che ha il compito di assegnare un voto a tutte le coreografie di danza. In programma anche una mini gara a tre, giudicata da tutti i sei professori. Coloro che si cimentano in tale sfida sono Alessia, Rebecca ed Alessio.

Amici 3 novembre, gli ospiti

Ad Amici di domenica 3 novembre è dato spazio, in studio, a numerosi ospiti, protagonisti di momenti di spettacolo. Maria De Filippi accoglie il cantautore Ghali, fra gli artisti rivelazione di quest’anno. Dopo il successo sanremese Casa mia e quello estivo intitolato Paprika, il cantante ha pubblicato un nuovo brano, ovvero Niente panico. Infine, nel lungo appuntamento c’è stato un gradito ritorno. Direttamente dall’edizione dell’anno scorso, infatti, ci sono Holden e Mew. I due cantano il loro nuovo singolo, intitolato Grandine e disponibile sulle varie piattaforme musicali a partire dal prossimo 8 novembre.