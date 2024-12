Il contadino cerca moglie, la puntata del 5 dicembre: gli ultimi appuntamenti prima della scelta

Giovedì 5 dicembre, su NOVE, è in onda un nuovo appuntamento de Il contadino cerca moglie. Il programma è trasmesso, come di consueto, dalle ore 21:25 circa.

Il contadino cerca moglie 5 dicembre, gli appuntamenti prima della scelta finale

Al timone de Il contadino cerca moglie di oggi, giovedì 5 dicembre, torna Gabriele Corsi. Quest’ultimo, conduttore del format sin dal suo arrivo sulla rete Discovery, ha il compito di narrare ciò che avviene ai protagonisti, supportandoli nelle fasi più delicate dell’esperimento. L’appuntamento odierno è il penultimo della quarta stagione e la ricerca dei partner, per i contadini, è oramai agli sgoccioli.

In tutte le fattorie sono rimasti solo due pretendenti. L’unico a non aver ancora compiuto l’eliminazione è Roberto. Il 24enne, sito in Friuli Venezia Giulia, è costretto a scegliere la persona da rimandare in città fra Gaia, Simona e Stefania. La decisione del contadino è sorprendente e, soprattutto, lascia di stucco le varie pretendenti.

Gli appuntamenti con Simona e Gaia

Roberto e gli altri protagonisti, durante Il contadino cerca moglie del 5 dicembre, devono effettuare gli ultimi appuntamenti prima della scelta finale. Parte il già citato Roberto, che ha la possibilità di passare, da solo, del tempo con le single rimanenti. Parlare con loro, tuttavia, non fa altro che alimentare ulteriormente la sua confusione.

Marco, invece, fa una sorpresa alle ragazze. L’atmosfera in fattoria, però, è decisamente molto tesa. Giordana ed Elisa hanno avuto un duro scontro, al punto che la prima ha minacciato di voler abbandonare il programma. La causa della tensione è da rinvenire in alcune dichiarazioni rilasciate da Elisa. Tutto ciò ha fatto infuriare Marco, che sceglie di affrontare direttamente la situazione.

Il contadino cerca moglie 5 dicembre, Annamaria e Mauro

In seguito, durante Il contadino cerca moglie di oggi, l’attenzione si sposta su Annamaria. La contadina passa le ultime ore con Mirko e Daniele. Con il primo si lascia andare ad un’escursione adrenalinica e spensierata. Con il secondo, invece, affronta un appuntamento decisamente più rilassante e, soprattutto, romantico.

Infine, nella puntata de Il contadino cerca moglie si parla di Mauro. Il ragazzo, la scorsa settimana, ha raccontato ad Ilaria ed Adriana il difficile episodio legato alla scomparsa del padre. Prima di procedere con la scelta conclusiva, il contadino effettua una cena romantica insieme a tutte e due le pretendenti. La serata, però, non va come previsto, al punto che una delle single pensa di abbandonare subito il programma.