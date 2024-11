Il contadino cerca moglie, la puntata del 21 novembre: i single conoscono le famiglie dei contadini

Giovedì 21 novembre, su NOVE, è in onda un nuovo appuntamento de Il contadino cerca moglie. La puntata odierna è la quinta dell’edizione 2024 del format.

Il contadino cerca moglie 21 novembre, è tempo di conoscere le famiglie dei contadini

Al timone de Il contadino cerca moglie, come di consueto, c’è Gabriele Corsi. Quest’ultimo ha, soprattutto, il ruolo di narratore, accompagnando il telespettatore all’interno delle varie fattorie dei protagonisti. Per tutti loro, questa settimana, arriva un momento molto importante. I contadini presentano, ai single, le loro famiglie.

La prima a cimentarsi in tale attività è Annamaria. L’allevatrice di 27 anni, alla viglia dell’incontro, non nasconde la sua emozione, ammettendo di dare molta importanza ai suggerimenti che riceve dai suoi cari. La prima ad incontrare i single è la sorella Silvia, che ha il compito di controllare i potenziali cognati durante la coltivazione dei pomodori. La giornata in famiglia prosegue con la pasta fatta in casa, che i tre aspiranti fidanzati devono preparare insieme ai genitori di Annamaria. Quest’ultima, alla fine, seleziona uno dei concorrenti con il quale svolgere un appuntamento da soli.

Marco costretto ad una decisione molto importante

Nel corso de Il contadino cerca moglie del 21 novembre è protagonista Marco. Quest’ultima ha invitato a casa sua le tre single, che hanno modo di conoscere la mamma, il padre, il fratello e l’amata nonna. Tutti insieme passano una giornata spensierata e divertente. Un clima, questo, che però è in parte rovinato quando il contadino si lascia andare ad un ballo con Brigitta. Le altre pretendenti, ovvero Elisa e Giordana, non apprezzano particolarmente tale gesto.

Giordana, in particolare, è molto infastidita: “Marco si sta comportando come un ragazzino alle prime esperienze“. Ben presto, però, la situazione cambia radicalmente. Il contadino, infatti, sembra apprezzare particolarmente una delle single e, invitato da Gabriele Corsi, prende una decisione molto importante.

Il contadino cerca moglie 21 novembre, la situazione di Mauro

Ne Il contadino cerca moglie di oggi, Mauro e le single incontrano il fratello e la mamma, che gestiscono un agriturismo. La mamma del protagonista dimostra subito un carattere molto forte. Le sue parole, però, non piacciono particolarmente ad alcune delle pretendenti. Infine, anche per le ragazze che vivono con Roberto è giunto il momento di conoscere la famiglia del contadino. In primis, le single puliscono i mezzi agricoli con il fratello del protagonista. In seguito, parlano con la madre Emanuela, definita “colonna portante della famiglia” e che spiega loro l’arte della produzione delle forme di formaggio.