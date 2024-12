Il castello delle cerimonie, la puntata del 6 dicembre:

Venerdì 6 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Il programma, come di consueto, è in onda in seconda serata, prendendo il via subito dopo la fine di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 6 dicembre, il matrimonio fra Desirè e Filippo

Il castello delle cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Con l’appuntamento odierno procede l’ottava edizione del format, composta da quindici puntate inedite. Ognuna di queste ha una durata di circa 30 minuti ed è resa disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Gli appuntamenti sono ambientati nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nella serata odierna è mostrata la festa per il matrimonio di Filippo e Desirè.

Le parole degli sposi

Quella fra Desirè e Filippo è un’unione che mette insieme, almeno simbolicamente, due regioni italiane. La prima è, ovviamente, la Campania, mentre la seconda è la Calabria. In apertura di puntata, durante Il castello delle cerimonie di oggi, la sposa racconta: “Sono originaria di Pizzo Calabro e sono fidanzata con Filippo da un anno. Ci siamo conosciuti a Tropea, mentre stavo lavorando“. Lui aggiunge: “Quando ho incontrato Desirè venivo da un periodo difficile, in quanto sono vedovo. Non avrei mai pensato di fidanzarmi e sposarmi di nuovo“.

Desirè continua: “Io sono fiera di essere calabrese ed amo il mio paese. Per amore, però, ho deciso di seguire Filippo in Campania, a Puzzuoli“. Un gesto, questo, che ha fatto molto piacere all’uomo, che lo ha giudicato un “grande gesto d’amore“. Hanno scelto di celebrare e festeggiare le nozze al Castello, con il desiderio di realizzare una celebrazione capace di unire la tradizione campana con quella calabrese.

Il castello delle cerimonie 6 dicembre, le richieste dei protagonisti

Desirè e Filippo, nel corso de Il castello delle cerimonie del 6 dicembre, raggiungono la location per una prima ispezione. Una volta qui incontrano Matteo Giordano, al quale svelano le proprie richieste relative alle nozze: “Ci piacerebbe festeggiare con un pranzo, con un menù autunnale. Per questo motivo ci dev’essere tanta carne, ma comunque anche il pesce dev’essere presente“. La sposa, inoltre, desidera che venga servito un sorbetto al melograno, un frutto che ama particolarmente. Infine, oltre alla torta, i protagonisti vorrebbero dei confetti realizzati al momento e, soprattutto, del torrone.