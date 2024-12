Bake Off Italia 2024, la puntata del 6 dicembre: le prove, eliminato e grembiule blu

Venerdì 6 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. La puntata è trasmessa alle 21:25 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Bake Off Italia 6 dicembre, il titolo è I 5 sensi

La puntata del 6 dicembre di Bake Off Italia è condotta, come di consueto, da Benedetta Parodi. Il format, prodotto da Endemol Shine Italia, è girato all’interno del celebre tendone, posto nella suggestiva Villa Borromeo D’Adda. Così come in tutti gli altri appuntamenti dell’edizione, i concorrenti sono giudicati da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Con loro c’è anche Iginio Massari, che ogni settimana è ospite speciale durante la prova tecnica.

Il titolo dell’appuntamento del 6 dicembre di Bake Off Italia è I 5 sensi. Come intuibile già da tale nome, grandi protagonisti dello show sono il gusto, il tatto, l’olfatto, la vista e l’udito.

La prova creativa e quella tecnica

La prima manche di Bake Off Italia è quella creativa. In essa, gli sfidanti devono concentrarsi sul gusto e sull’olfatto. Infatti, gli aspiranti pasticceri ancora in gara devono realizzare cinque religiose, utilizzando altrettanti ingredienti che, però, possono scegliere solamente bendati, basandosi dunque sull’odore e sul sapore. Giulia, avendo il grembiule blu vinto la scorsa settimana, ha la possibilità di utilizzare il proprio vantaggio.

In seguito, è accolto Iginio Massari, che dà il via alla prova tecnica. Per l’occasione, i concorrenti devono realizzare la Charlotte al cioccolato, che alterna uno strato di savoiardi al cioccolato con una mousse a base di cioccolato al latte. Come decorazione ha dei ciuffi di crema chantilly e delle nocciole caramellate. I partecipanti, ovviamente, devono realizzare ogni componente della preparazione, a partire dai savoiardi. Nella ricetta scritta assegnata ad ogni pasticcere mancano alcuni passaggi: essi, infatti, non possono essere letti, ma solo ascoltati. Al termine, i giudici procedono gli assaggi dei dolci al buio, ovvero senza conoscere le identità dei pasticceri che li hanno realizzati.

Bake Off Italia 6 dicembre, la prova a sorpresa

Infine, l’appuntamento del 6 dicembre di Bake Off termina con la consueta prova a sorpresa. In essa, gli aspiranti pasticceri devono toccare alcuni oggetti nascosti dalle scatole. Mediante il tatto, devono provare ad identificare l’oggetto, che poi dovranno ricostruire nei minimi dettagli attraverso una torta realistica. Infine, come sempre, i tre giudici assegnano il grembiule blu al concorrente che si è rivelato essere il migliore. Il peggiore, invece, deve lasciare per sempre il programma.