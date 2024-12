MasterChef Italia 14, le novità: arriva l’all in, le dichiarazioni dei giudici

Da giovedì 12 dicembre, su Sky Uno ed in streaming su Now TV, prende il via MasterChef Italia 14. Il celebre show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italia, è trasmesso in prime time, dalle 21:25.

MasterChef Italia 14, i giudici e la spalla destra

Squadra che vince, non si cambia. Dopo il grande successo della passata edizione, resta invariato il trio di giudici di MasterChef Italia. Ad esprimere i propri pareri sui concorrenti in gioco saranno, ancora una volta, Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il primo è un veterano del programma, al quale presenza sin dal primo anno. Il secondo, invece, è arrivato durante la quinta edizione, datata 2016. Infine, il terzo è fra i protagonisti a partire dall’ottava edizione, andata in onda nel 2018.

Tante le novità attese durante le puntate delle audizioni. La prima riguarda un ingresso misterioso, che nella fase dei Live Cooking deve supportare i tre chef.

L’all in ed il Blind Test

Altra introduzione di MasterChef Italia 14 è il Blind Test. Da quest’anno, per entrare nella MasterClass è necessario ricevere il voto favorevole di tutti e tre i giudici. L’aspirante cuoco che riceve un no ottiene il grembiule grigio. Tutte le persone che lo indossano si sottopongono al Blind Test.

I più coraggiosi possono scegliere di sottoporsi all’all in. Con esso, hanno a disposizione dieci minuti di tempo per terminare il piatto di fronte ai giudici. Tuttavia, per loro non esiste la possibilità di ottenere il grembiule grigio: o convincono tutti i giudici e dunque entrano direttamente nella MasterClass, oppure saranno eliminati definitivamente.

In programma, nel corso dello show, una serata speciale dedicata a Gualtiero Marchesi. Fra i tanti ospiti che interverranno nella trasmissione spiccano Davide Oldani, Hélène Darroze, Pía León e Franco Pepe.

MasterChef Italia 14, le dichiarazioni dei giudici

Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli, presentando MasterChef Italia 14, promettono una sfida avvincente. Barbieri, in primis, sottolinea: “Mai come quest’anno ho visto concorrenti molto preparati. Abbiamo dovuto alzare noi l’asticella, perché è arrivata gente che cucina alla grande. MasterChef è cambiato in maniera incredibile, quest’anno ci sarà una grande edizione al femminile“. Dello stesso parere anche Canavacciuolo: “Verso la fine della gara, quando sono rimasti in sei o sette, per me non c’era ancora un probabile vincitore. Abbiamo fatto la finale senza avere neanche noi idea di chi avrebbe potuto vincere. Mai come quest’anno tutto può succedere“.

In merito alle novità, Locatelli ammette: “L’all in mi ha fatto sudare, qualcuno ci ha provato ma non ha colto in pieno l’obiettivo. Ci siamo divertiti. I concorrenti vedono nel programma un’opportunità per fare qualcosa di importante e il sentimento di crescita ispira tutti, sia noi che loro“. Canavacciuolo aggiunge: “Spero ci siano sempre novità perché altrimenti arriva la noia. Gli autori ci hanno fatto divertire, hanno fatto un grande lavoro. Bruno e Giorgio mi hanno fatto fare anche l’apprendista… Gli scorsi anni i partecipanti già sapevano a cosa sarebbero andati incontro. Quest’anno, però, è tutto diverso. Non sanno mai cosa accadrà e ciò ha permesso loro di essere sempre molto tesi e concentrati“.