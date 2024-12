Ballando con le stelle 2024, la semifinale: perdonato Mariotto, eliminati Paolantoni-Kuzmina

Sabato 14 dicembre, su Rai 1, si è svolta la semifinale di Ballando con le stelle 2024. Il programma è condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco è presente Paolo Belli. La trasmissione prende il via, come sempre, dalle 20:35 circa. Le coppie ancora in gara sono giudicate da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni. Incerta la presenza di Guillermo Mariotto, finito al centro di aspre polemiche negli ultimi giorni. Gli ospiti in studio sono il tennista Fabio Fognini e l’attrice Francesca Chillemi.

Di seguito le coppie dei concorrenti in gioco durante la semifinale di Ballando con le stelle 2024:

Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca;

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 2024 semifinale, inizia lo show

Prende il via la semifinale di Ballando con le stelle 2024. La conduttrice Milly Carlucci presenta la giuria: al momento, Guillermo Mariotto è assente. In studio, in qualità di ospite al fianco di Alberto Matano, c’è Bruno Vespa, che dopo aver presentato il libro abbandona lo show. Si parte con il circuito Ballando con te. Si sfidano Aurora-Alessandro, i Dancevision e i Consequences. I primi sono i concorrenti qualificati alla finale, che si svolgerà fra una settimana.

La prima manche di Ballando con le stelle di oggi è a sorpresa. Per ogni concorrente è in studio un loro grande affetto. Si parte da Bianca Guaccero-Giovanni Pernice: per la conduttrice c’è la mamma Rosa, che balla con la figlia la salsa. Per la coppia Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli c’è la figlia Maddalena. Tocca a Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina: il comico ha la possibilità di esibirsi con Francesca, per vent’anni sua “fidanzata canonica“. In seguito si sono separati, ma poi hanno ripreso a frequentarsi a distanza ed oggi continuano ad essere in ottimi rapporti.

Alessandro Matri, invece, è l’ospite per Federica Nargi-Luca Favilla. Per Tommaso Marini-Sophie Berto c’è la mamma Anna. In studio, ora, c’è Elisa, migliore amica di Anna Lou Castoldi. Infine, Roberto Pellegrini balla con la figlia Federica e Pasquale La Rocca. I giudici decidono di assegnare 10 punti bonus a Bianca Guaccero-Giovanni Pernice.

A Ballando con le stelle arriva Francesca Chillemi. La ballerina per una notte è affiancata da Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. L’attrice esegue un bel tango, premiato con 40 punti.

Il caso Guillermo Mariotto

Milly Carlucci, a Ballando con le stelle del 14 dicembre, fa il punto sul caso Mariotto: “Guillermo ci ha detto che è in un momento di difficoltà emotiva. Un fatto che non giustifica, ma che ci fa capire meglio ciò che è successo. Fa parte di noi da diciannove anni, è una parte di noi e non possiamo far finte di niente se lui sta male. La scelta comune è un cartellino giallo: la sua azione è sbagliata, ma non al punto da segnare la fine“.

Clip che riassume ciò che è accaduto due settimane fa. Mariotto, nel filmato, svela: “Due settimane fa mi sono sentito male e ho dovuto assentarmi. Mi voglio scusare in tutti i modi possibili che esistano, perché ho mancato di rispetto a tutti. Mi dispiace“. Tornati in studio, il giudice consegna delle rose a Milly Carlucci. In sostanza, non è cambiato nulla e si parte subito con la gara.

I primi a scendere in pista sono Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli. La coppia riceve 44 punti, con il 10 di Mariotto. Si prosegue con Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina. I giudici apprezzano la performance dell’attore, sottolineando la grande “energia”. Nonostante questo, i due ricevono solo 30 punti, in quanto giudicati i meno meritevoli fra quelli rimasti in gara. Fischi dal pubblico.

Si prosegue con Bianca Guaccero-Giovanni Pernice. Un jyve che riceve la standing ovation del pubblico, che richiede il bis. Per Zazzaroni è il jyve “più bello della storia di Ballando con le stelle“. Meritatissimi 50 punti, che salgono a 60 considerando i dieci bonus ottenuti dopo la prima manche.

Ballando con le stelle 2024 semifinale, Fabio Fognini

La semifinale di Ballando con le stelle 2024 procede con il secondo ospite della serata, ovvero Fabio Fognini. Solita, evitabile gag della firma del contratto per la prossima edizione, poi i giudici assegnano 50 punti al tennista. Va avanti la gara con Federica Nargi-Luca Favilla. Molto bella la rumba. Altri 50, meritatissimi punti: il livello, quest’anno, è davvero eccezionale.

Nella diretta di Ballando con le stelle scendono in pista Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti. Clip sul rapporto fra concorrente e maestro, che firmano uno showdance a tema Mercoledì Addams. Non la miglior performance dal punto di vista tecnico, ma la coreografia è bella. Ricevono 46 punti.

Tocca a Federica Pellegrini e a Pasquale La Rocca. Standing ovation del pubblico e dei giudici: la nuotatrice, da quando ha cambiato professore, ha iniziato a ballare davvero bene. Lucarelli è commossa: “Per la prima volta vedo una persona che quando inizia è fra le peggiori, ma poi arriva alla fine da potenziale vincitrice“. 50 punti, che diventano 80 con i 20 bonus ottenuti nella scorsa puntata.

L’ultima coppia in gara è Tommaso Marino-Sophia Berto. Il loro showdance è definito “sbiadito” da Selvaggia. Solo 39 punti. Alberto Matano e Rossella Erra danno i 90 punti di tesoretto a Guaccero-Pernice, che vincono la puntata ed arrivano alla finale con 30 punti bonus. Al ballottaggio Barbareschi, Marini e Paolantoni. Tutti e tre si esibiscono in dei loro cavalli di battaglia. La coppia finalista è Marini-Berto. Simone Di Pasquale usa la wild card per ripescare Barbareschi-Tripoli, dunque anche loro sono finalisti. Eliminati, dunque, Paolantoni-Kuzmina.