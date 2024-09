La Volta Buona, gli ospiti dal 30 settembre al 4 ottobre: ci sono Guillermo Mariotto e Giovanni Minoli

Da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre sono in programma cinque nuove puntate de La Volta Buona. La trasmissione pomeridiana di Rai 1 è proposta tutti i giorni dalle ore 14:00 circa, prendendo il via subito dopo la fine del TG1.

La Volta Buona 30 settembre 4 ottobre, chi c’è il lunedì

Al timone de La Volta Buona, come di consueto, c’è Caterina Balivo. Quest’ultima, che con tale format è tornata in Rai nella scorsa stagione televisiva, in ogni puntata accoglie in studio numerosi ospiti ed esperti. Inoltre, guida dei talk dedicati ai principali fatti di attualità e di cronaca. Anche il pubblico a casa è protagonista, grazie ai vari giochi telefonici. Balivo, nel cast fisso, è affiancata, fra gli altri, da Antonio Mezzancella, che cura l’accompagnamento musicale.

A La Volta Buona di lunedì 30 settembre, la conduttrice apre con un lungo talk dedicato a Ballando con le stelle. Il talent di danza ha esordito sabato 28 settembre su Rai 1, ottenendo ascolti record che hanno permesso alla TV di Stato di vincere la sfida negli ascolti. Per parlarne c’è Guillermo Mariotto, uno dei cinque giudici. In seguito, è in programma una intervista al giovane attore Francesco Di Leva, protagonista della pellicola Familia, presentata in esclusiva durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Coinvolto l’artista Franco Simone, che ha reinterpretato il brano musicale Un colpo al cuore, portato al successo da Mina.

Chi c’è il martedì

Nel corso de La Volta Buona di martedì 1° ottobre è dato spazio a Fioretta Mari. Attrice e regista teatrale, in carriera ha avuto la possibilità di lavorare con grandi artisti del nostro paese, fra cui Mario Scaccia, Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Leo Gullotta. Per quanto concerne la puntata del mercoledì, la Rai non ha, al momento, annunciato i nomi degli ospiti.

La Volta Buona 30 settembre 4 ottobre, i protagonisti del giovedì e del venerdì

La settimana dal 30 settembre al 4 ottobre de La Volta Buona va avanti il giovedì. La padrona di casa accoglie Flora Canto, conduttrice e da poco annunciata come concorrente ufficiale della prossima edizione di LOL Chi ride è fuori. In studio, poi, c’è una grande festa con tutti gli attori de Il Paradiso delle Signore, soap che festeggia il traguardo delle 1000 puntate. Infine, nell’appuntamento del venerdì, è in programma un interessante faccia a faccia con Giovanni Minoli. Il giornalista parla de La storia siamo noi, storico format che ritorna in onda su Rai 3 a partire da lunedì 7 ottobre.